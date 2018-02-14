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Москва, 14.02.2018

Собчак просит Верховный суд снять Путина с выборов

«Expert Online» 2018

Ксения Собчак – кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» – направила в Верховный суд РФ документы, которые оспаривают право действующего главы государства Владимира Путина баллотироваться на пост президента.

Об этом телеведущая написала на странице «Собчак против всех» в Facebook. По её словам такое решение она объявила на встрече с избирателями в Курске. 

Как подчеркнула Ксения Собчак, согласно Конституции Владимир Путин не имеет права выдвигаться на эту должность, так как уже занимал её два срока подряд.

«Мы также считаем, что заявление президента Медведева о поддержке Путина в 2011 году было уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой», — резюмировала Собчак.

Напомним, действующая Конституция РФ запрещает избираться президентом больше двух сроков подряд. Как известно, Владимир Путин был президентом два срока подряд, с 2000 по 2008 годы, затем он возглавлял правительство, пока президентом был Дмитрий Медведев, и снова избрался президентом в 2012 году.

Центризбирком зарегистрировал Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты РФ 6 февраля. При этом действующий глава государства решил пойти на выборы самовыдвиженцем. Для регистрации своего кандидата его штаб собрал более 1,6 млн подписей.

Предвыборная программа Владимира Путина

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