«УРАЛХИМ» поддержал российских олимпийцев

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поддержал всероссийскую акцию #РоссияЗАСПОРТ и выступил организатором городского флешмоба в Кирово-Чепецке.

По решению Международного Олимпийского комитета спортсмены из России выступят на XXIII Зимних Олимпийских играх под нейтральным флагом и в нейтральной форме. Им запрещено использование государственной символики. Болельщики же имеют право поддерживать спортсменов с российскими флагами в руках. По всей стране прошли акции болельщиков в поддержку российских олимпийцев. Инициатором их проведения стала компания "ZASPORT". В Кирово-Чепецке идею проведения флешмоба поддержал филиал "КЧХК".



В минувшие выходные на Октябрьской площади города собралось более 500 человек. Это представители спортивной общественности Кирово-Чепецка: тренеры и воспитанники спортивных школ, ветераны спорта. К акции присоединились почетные гости: руководители города, депутаты Законодательного собрания Кировской области и Городской думы.



Для собравшихся был организован яркий спортивный праздник. Горожане с удовольствием приняли участие в веселых конкурсах, танцевальной зарядке. Ровно в 12:00, как и во многих других городах страны, участники выстроились в три сектора и с помощью бело-сине-красных листовок, поднятых над головами вверх, организовали на площади большой российский флаг. Далее они приняли участие в забеге "Заряди наших на победу", преодолев дистанцию около 1000 метров.



Активистов флешмоба приветствовала заместитель директора филиала "КЧХК" АО "ОХК "УРАЛХИМ" по персоналу, депутат Законодательного Собрания Кировской области Елена Перминова. Она подчеркнула: "Уверена, что наши спортсмены достойно выступят на Олимпийских играх. Мы будем за них болеть. В нашем городе делается все для того, чтобы спорт развивался. Компания "УРАЛХИМ" уже много лет поддерживает детский спорт. Нам важно, чтобы наши дети росли здоровыми, сильными и счастливыми. И мы уверены, что чемпионы у нас еще будут! Кирово-Чепецк - за спорт! Россия - за спорт! "УРАЛХИМ" - за спорт!".