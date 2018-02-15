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Москва, 15.02.2018

Россия выдвинула «железный аргумент» в диалоге с НАТО по размещению войск в Европе

«Expert Online» 2018

Комплекс «Искандер-М», который Россия разместила в Калининградской области, перекрывает ракетами территорию Польши, значительную часть Латвии, Литвы и Эстонии, захватывает часть территорий Германии. По мнению  главного редактора журнала «Арсенал Отечества» полковника Виктора Мураховского,  данный факт является серьезным аргументом в пользу переговоров НАТО  с Россией о военной деэскалации в Европе.

Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к прозрачности  в вопросе размещения «Искандеров», передает РИА новости.

«Мы по международным договорам не обязаны никому ничего сообщать. И собственно "Искандеры" поступили в ракетную бригаду в Калининградской области в последнюю очередь», - цитирует РИА военного эксперта, который сообщил также, что Россия до последнего надеялась «хотя бы какой-то диалог с НАТО по поводу развертывания их существенных сил в Прибалтике и Польше».

Однако НАТО на диалог не пошел, « теперь у России появился железный аргумент», сообщил Мураховский.

Напомним, в начале февраля Россия перебросила комплексы «Искандер» в Калининградскую область, что подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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