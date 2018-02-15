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Москва, 15.02.2018

МОК запретил российским спортсменам показывать медали Игр-2018 в Доме болельщиков

«Expert Online» 2018

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам, которые выиграли медали Олимпийских Игр-2018, демонстрировать их в Доме болельщиков.

Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев. По его словам, чествовать спортсменов здесь запрещено. Демонстрировать медали тоже нельзя, запрещено их даже просто показать, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что даже если кто-то в шутку наденет на спортсмена медаль, МОК будет расценивать это как альтернативную церемонию награждения и строго за это накажет.

Напомним, что на Зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане наши спортсмены выступают в статусе «олимпийских атлетов из России», которым запрещено демонстрировать национальную символику.

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