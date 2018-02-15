Подписка
Москва, 15.02.2018

Во Львове неизвестные вандалы повредили памятник советским солдатам

«Expert Online» 2018

В городе Львов, расположенном на западе Украины, неизвестные разбили плиты и разрисовали Монумент боевой славы советским воинам.

Кроме того, вандалы оставили на монументе надпись: «Памятник оккупанту», передаёт RT со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции, доступ к памятнику закрыт.

Монумент боевой славы — мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне, расположенный во Львове в верхней части Центрального парка культуры и отдыха, неподалёку от Академии сухопутных войск (бывшего Львовского военно-политического училища), на пересечении улиц Стрыйской и Гвардейской. Это традиционное место проведения торжеств, посвящённых празднованию 9 мая.

При открытии в мае 1970 году мемориал получил официальное название «Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил. Ансамбль выполнен в граните и бронзе.

Распечатать
    Реклама

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Доллар падает: «все начинают нервничать»
      Доллар падает: «все начинают нервничать»
    2. У курса доллара закончился запал
      У курса доллара закончился запал
    3. Курс доллара: хорошая новость для рынков
      Курс доллара: хорошая новость для рынков