Во Львове неизвестные вандалы повредили памятник советским солдатам

В городе Львов, расположенном на западе Украины, неизвестные разбили плиты и разрисовали Монумент боевой славы советским воинам.

Кроме того, вандалы оставили на монументе надпись: «Памятник оккупанту», передаёт RT со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции, доступ к памятнику закрыт.

Монумент боевой славы — мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне, расположенный во Львове в верхней части Центрального парка культуры и отдыха, неподалёку от Академии сухопутных войск (бывшего Львовского военно-политического училища), на пересечении улиц Стрыйской и Гвардейской. Это традиционное место проведения торжеств, посвящённых празднованию 9 мая.

При открытии в мае 1970 году мемориал получил официальное название «Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил. Ансамбль выполнен в граните и бронзе.