Захарова рассказала о попытках вмешательства Запада в российские выборы

Мария Захарова – официальный представитель МИД РФ – заявила, что у России есть факты попыток некоторых западных государств вмешаться в дела нашей страны в контексте президентской избирательной кампании.

Об этом она рассказала в ходе брифинга для представителей СМИ. По её словам, в отличие от бездоказательных обвинений о всемогущих русских хакерах и некоем вмешательстве Кремля, которое якобы как-то повлияло на результаты выборов в других странах, у нас как раз имеется информация о конкретных фактах деструктивного действия некоторых стран Запада в наши внутренние дела накануне президентских выборов 2018 года.

Кроме того, Захарова пообещала, что в случае попыток ряда стран вмешаться в ход президентской избирательной кампании Россия будет вынуждена принять ответные меры.

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