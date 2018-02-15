Подписка
Москва, 15.02.2018

Захарова рассказала о попытках вмешательства Запада в российские выборы

«Expert Online» 2018

Мария Захарова – официальный представитель МИД РФ – заявила, что у России есть факты попыток некоторых западных государств вмешаться в дела нашей страны в контексте президентской избирательной кампании.

Об этом она рассказала в ходе брифинга для представителей СМИ. По её словам, в отличие от бездоказательных обвинений о всемогущих русских хакерах и некоем вмешательстве Кремля, которое якобы как-то повлияло на результаты выборов в других странах, у нас как раз имеется информация о конкретных фактах деструктивного действия некоторых стран Запада в наши внутренние дела накануне президентских выборов 2018 года.

Кроме того, Захарова пообещала, что в случае попыток ряда стран вмешаться в ход президентской избирательной кампании Россия будет вынуждена принять ответные меры.

Предвыборная программа Владимира Путина

Распечатать
    Реклама

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Доллар падает: «все начинают нервничать»
      Доллар падает: «все начинают нервничать»
    2. У курса доллара закончился запал
      У курса доллара закончился запал
    3. Курс доллара: хорошая новость для рынков
      Курс доллара: хорошая новость для рынков