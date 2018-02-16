Галицкий покидает совет директоров сети «Магнит»

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий покидает пост совета директоров и намерен продать 29,1% акций банку ВТБ, о чем уже проинформировал компанию, передает Интерфакс.

«Компания, со своей стороны и от имени своих акционеров и работников, выражает глубокую признательность и благодарность Сергею Николаевичу Галицкому за его усилия по созданию и развитию уникального бизнеса в России и желает ему всяческих успехов во всех его будущих начинаниях», - говорится в сообщении компании сети магазинов «Магнит».

Соглашение между группой ВТБ и ритейлом о покупке акций «Магнит» на сумму 138 млрд рублей было подписано на полях Сочинского форума. Отдельно отмечено, что для закрытия сделки потребует разрешение ФАС.

Как сообщается, пост Галицкого займет финдиректор сети Хачатур Помбухчан.

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