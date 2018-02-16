Краудфандингу обещан невиданный подъем

Рынку коллективного финансирования через он-лайн площадки обещают пятикратный рост объема в 2018 году.

Рост пока не дорос

— В этом году, я считаю, рынок может достичь 10 млрд руб. Это в 5 раз больше, чем было в 2017 году, — заявил накануне на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор краудинвестинговой площадки StartTrack Константин Шабалин, говоря об объемах рынка коллективного финансирования (краудфандинга) в России.

В минувшем году краудфандинг рос быстро, но не сумасшедшими темпами: с 1 млрд руб. до 1,8 млрд руб. Конечно, надо делать скидку на то, что речь идет о небольших объемах. Поэтому действительно можно рассчитывать на быстрый рост. Порог входа на рынок очень низкий. Одним нужны деньги, другие готовы их предоставить по инвестиционной или кредитной схеме, объединяясь в пул.

Интерес к краудфандинку Константин Шабалин связывает с низкой доходностью депозитив и желанием россиян, особенно людей с доходами выше среднего, инвестировать свои средства. По его оценке, около 10% держателей средств могли бы инвестировать в бизнес напрямую. Тут уже в перспективе рисуются не миллиарды, а триллионы.

Краудфандинг пришел в Россию пять лет назад с появлением первых площадок Planeta.ru и Boomstarter, и все это время он демонстрирует уверенный рост, напоминает директор компании CAF Group Наталья Ионова. Увеличивается как общий объем привлекаемых средств (более чем на 200% ежегодно), так и средняя сумма вложения в проект. Также растет число краудфандинговых площадок, их в России уже более 30.

Причина подобного взрывного роста в том, полагает эксперт, что наши сограждане получили в руки новый инструмент, и он переходит из экспериментального статуса в статус стандартного рабочего. В краудфандинговых вложениях россиян есть свои особенности: они в большей степени мотивированы идеями сопричастности и претворения проектов в жизнь, и в меньшей степени выгодой. Причина, видимо, кроется и в наследии сомнительной славы многочисленных МММ-ов и в провалах ряда громких проектов (Marussia, Ё-мобиль, «российский» школьный планшет и др.) Скорее наши граждане готовы поддерживать благотворительные проекты, и также финансово помогать любимым музыкантам, кинорежиссерам и писателям в выпуске очередного шедевра.

Чего ждать от государства?

В будущем ожидается обострение конкуренции краудфандиноговых площадок, отрыв лидеров от отстающих и сокращение их общего числа, считает Наталья Ионова.

Также, скорее всего, следует ожидать попытки государства регулировать данный рынок, и вполне может оказаться, что они будут суровыми, говорит она. Ведь по ощущениям краудфандеры получают деньги из воздуха, а значит, к ним «разумно» применить драконовские налоги. Это, в свою очередь, повлечет бегство проектов на западные ресурсы.

В 2018-2019 годах в России успех придет не к банковскому сектору, или рынку недвижимости, а к альтернативным вариантам инвестирования, уверена ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Среди них, безусловно, и краудфандинговые площадки. Важными для них будут маркетинговые планы по привлечению инвесторов, грамотность и качество самих проектов, которые нуждаются в финансировании, а также поддержка со стороны законодательной базы, которую она ожидает.

Очень правильным с точки зрения государства в этой сфере, полагает аналитик, будет ограничение суммы входа для инвестора-новичка, так как из-за недостаточного уровня подготовленности в вопросах вложения средств в новый бизнес непрофессиональные инвесторы первое время могут невнимательно относиться к предлагаемым проектам. То есть в случае, если проект не оправдает ожиданий, может быть много разочарований, что будет портить репутацию краудфандинговым площадкам.

Это, полагает Мария Сальникова, можно отнести к вопросу уровня финансовой грамотности населения. Так, мы уже имеем опыт вовлечения населения страны в биржевую торговлю. Приоритетным посылом была возможность получения прибыли, а потом уже упоминали о необходимости пройти обучения и получить профессию трейдера. Кто не прислушался, терял средства. В случае с инвестициями в краудфандинг стоит ограничивать объем вкладываемых средств, чтобы не получилось, что кто-то «сложит все яйца в одну корзину», предупреждает она.