Победителей и участников Олимпиады-2018 пригласили на юбилейное шоу «Высоцкий 80. Я ЖИВ!» 25 апреля в ГЦКЗ «РОССИЯ»

Владимир Высоцкий любил спорт, дружил со спортсменами и как никто сумел выразить в своих текстах все взлеты и тяготы спортивной жизни со свойственным ему неподражаемым юмором. Вспомнить хотя бы песни про метателя молота и победу через силу, про гимнастику – “среди бегущих первых нет и отстающих”, про прыжки в высоту и другую, “левую толчковую ногу”. Помня об этом, в юбилейный год, когда великому барду исполнилось бы 80 лет, организаторы супершоу «ВЫСОЦКИЙ 80. Я ЖИВ! Снимите черные повязки» в ГЦКЗ «Россия» желают удачи всем российским спортсменам, которые отправились на Игры в корейский Пхенчхан.

Да, к сожалению, на этих соревнованиях, которые открылись 9 февраля, нельзя будет увидеть российский флаг и услышать гимн Российской Федерации – даже тогда, когда золотая медаль будет вручаться спортсмену из России. Но мы-то будем знать, говоря словами Владимира Высоцкого, кто «все-таки был наверху» и «славу схватил за хвост».

Организаторы шоу “ВЫСОЦКИЙ 80. Я ЖИВ! Снимите черные повязки” выражают полную солидарность с нашими спортсменами, поддерживают их, а также предлагают всем спортсменам свободный вход на шоу – и тем, кто выступит на Олимпиаде под белым флагом, и тем, кто готовился, но не смог поехать. Недавно Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с российскими спортсменами, которых не допустили на игры, несмотря на отсутствие проблем с допингом. “Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями” – заявил глава государства.

Анатолий Савин

25 апреля герои российского спорта, отстаивавшие честь страны на самых значимых соревнованиях, смогут прийти на шоу “ВЫСОЦКИЙ 80. Я ЖИВ! Снимите черные повязки” и услышать овации публики и песни Владимира Высоцкого. В том числе, – о славе нашего спорта и величии Родины.

Для получения VIP-приглашений на шоу, все спортсмены могут обращаться:

Полина Савченко

Менеджер по связям с общественностью

+7 (915) 306-90-90

ps@bureau1.ru

Подробную информацию о шоу можно найти на сайте vysotsky80.com