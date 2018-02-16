Польша поддержит Украину в вопросе борьбы с «Северным потоком 2»

Варшава последовательно держит курс на противодействие строительству газопровода «Северный поток-2». Польша в данном вопросе стремится всеми силами сохранить зависимость России от транзита газа через Украину.

Данное заявление сделал в эфире Польского радио премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Прежде всего, это политический вопрос и вопрос больших, серьезных угроз, которые могут возникнуть в ситуации, если "Nord Stream-2", то есть вторая нитка "Северного потока", будет построен», — заявил политик.

Он подтвердил, что Варшава всеми силами будет препятствовать возможности транспортировать газ из России в Европу в обход Украины. Моравецкий считает, что зависимость от транзита через Украину послужить неким сдерживающим фактором для России.

«В связи с этим агрессивные действия России на Донбассе, то есть в восточной части Украины, сдерживаются в определенной степени риском того, что было бы, если бы с газопроводом случилось что-то нехорошее», — сообщил польский премьер.

Отметим, что российская сторона не раз указывала на абсурдность заявлений об участии Москвы в конфликте на Донбассе, призывая не политизировать ситуацию вокруг реализации проекта «Северный поток-2».

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