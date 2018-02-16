Российские хоккеисты со счетом 8:2 обыграли сборную Словении на Олимпиаде

Сборная России по хоккею с крупным счетом 8:2 обыграла сборную Словении в матче группового турнира Олимпийских игр 2018 в Южной Корее.

Со стороны Словении шайбу забросили Муршак (34-я минута) и Жига Панце (60). От российских хоккеистов отличились на 19 минуте Сергей Мозякин, Александр Барабанов на 27 минуте, Илья Каблуков на 29 минуте. Дважды забил шайбу в ворота противника Илья Ковальчук (19,38), трижды Кирилл Капризов (31, 42, 48).

При данном раскладе Россия с тремя очками вышла на третье место в группе B, Словения занимает последнее место (2 очка). Первое место у США с четырьмя очками, на втором месте команда Словакии, у которой три очка. В следующем матче 17 февраля словенцы сыграют со словаками, россияне - с американцами.

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