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Культура
Москва, 16.02.2018

Сильные впечатления для сильных мужчин

«Expert Online» 2018

Подарки из магазина можно сравнить с магазинной едой - ощущение сытости есть, а праздника - нет. Потому что самое ценное - это наши впечатления и воспоминания. В этой подборке собраны лучшие варианты подарков для мужчин, которые подарят им сильные впечатления.

1.     Вернуться назад в девяностые

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С 23 по 25 февраля в киноцентре “Октябрь” на Новом Арбате пройдет новый фестиваль кино и медиа 90-х “Эпоха Перемен”. В программе — 20 показов фильмов из 90-х и про 90-е. Гостей фестиваля ждут также лекции, мастер-классы, вечеринки, выставка и книжная ярмарка. Откроется фестиваль фильмом “Москва” Александра Зельдовича, мировая премьера которого состоялась на МКФ в Венеции в 2000 году. Фильм стал настоящей сенсацией и быстро приобрел статус культового. Это фильм о Москве 90-х - города без прошлого и без будущего, города, который не прощает ошибок. Также в рамках фестиваля состоится первый московский показ отреставрированной копии фильма "Кавказский пленник" — одного из важнейших российских фильмов конца 90-х, номинированного на “Оскар” и “Золотой глобус” в категории “Лучший фильм на иностранном языке”. Картину представит режиссер Сергей Бодров. Также в этом году картине "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова исполняется 20 лет. По этому случаю в первом зале киноцентра “Октябрь” пройдет его специальный показ. 

Программа фестиваля на сайте: www.90fest.ru

2.     Посетить театральную премьеру про силу человеческого духа

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21 февраля Театр мюзикла представит премьеру необычного пластического спектакля “РЕВЕРС”. Режиссерский дуэт Андрея Кольцова и Ирины Дрожжиной превратил сцену театра в настоящую лабораторию для исследования возможностей человеческого тела и духа. Оба режиссера внесли немалый вклад в постановки Cirque du Soleil, а на сцене Театра мюзикла рассказывают историю о внешней и внутренней борьбе человека под музыку, написанную композитором Мишей Мищенко специально для этого проекта. Хореографические номера в спектакле поставила Дебра Браун, стоявшая у истоков все того же Cirque du Soleil. Всемирную славу ей принесли работы для Нью-Йоркской «Метрополитен Опера», Чикагской Лирической оперы,  фильмов «Женщина-кошка», «Ван Хелсинг». А также сотрудничество с Мадонной, Селин Дион, Бьорк, Шакирой и другими мировыми поп-звездами. За свет отвечает Иоахим Барт, обладатель “Золотой маски”, работавший над спектаклями Питера Штайна.

Билеты на сайте www.teamuz.ru

3. Отметить 100-летие Красной Армии

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На неделю с 22 по 27 февраля в парке “Патриот” будут проходить праздничные мероприятия к 100-летию Красной армии. Посетителей ждут экспозиции по истории российских войск, занятия по конной езде и стрельбе, партизанские деревни с полосами препятствий и многое другое. 24 февраля на территории парка (Парка) будет проведена реконструкция Первой Мировой войны – бои под Псковом и Нарвой 1918 года, а 25-го февраля можно будет увидеть реконструкцию боев в Восточной Пруссии в 1944 году во время Второй Мировой войны. А 27 февраля в центральной части парка состоится презентация Главного флагштока страны, который возведут к юбилею Победы в 2020 году.На нем в мае будет поднято самая большая в мире копия Знамени Победы.

4. Marvel

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Подарите своему супергерою праздник! Защитники Вселенной ждут ваших любимых мужчин на интерактивной выставке MARVEL Мстители. Секретная БАЗА, чтобы познакомить их со своим секретным оружием и сверхспособностями, испытать их силы на различных симуляторах и вместе сразиться со злом в финальной схватке за Землю. Приятным бонусом станет возможность увидеть оригинальный реквизит со съемочных площадок легендарных блокбастеров MARVEL.


5. Уроки мужества в ИРРИ

 

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Три этажа самого большого частного музея Москвы - ИРРИ - посвященный российской и советской живописи ХХ века. Самые значимые события страны: 30-е годы, войны, “оттепель” отражены в картинах Сергея Герасимова, Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Георгия Нисского, Исаака Бродского, Гелия Коржева, Петра Оссовского и других выдающихся мастеров. Изображенные на картинах крестьяне, спортсмены, военные - это настоящий образ мужества.

23 февраля для всех военнослужащих и их гостей вход в музей будет бесплатным. Кроме того, в подарок они получат магнит с картиной Исаака Бродского “Портрет К.Ворошилова в кабинете”. А в кафе музея “Холст, масло” только в этот день для настоящих мужчин будут подавать бургеры.

Информация на сайте: http://rusrealart.ru

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