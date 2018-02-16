Три российских запрещенных сайта стали самыми популярными среди украинцев

Три российских сайта – «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» - попали в рейтинг самых популярных вебсайтов по средней дневной аудиторией, которыми пользуются на территории Украины.

Как свидетельствуют данные ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, опубликованные Watcher, по месячному охвату, эти же сервисы находятся значительно ниже.

Среди них самое высокое место – 9-е место – занимает соцсеть «ВКонтакте».

Такие результаты свидетельствует о том, что аудитория российских сервисов довольно активная, но при этом узкая. По мнению исследователей, это те пользователи Интернета, которые освоили использование VPN сервисов или научились как-то иначе обходить блокировки.

Рейтинг сайтов: Три российских сайта вошли в ТОП-100 самых популярных в мире