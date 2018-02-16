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Москва, 16.02.2018

В Минфине рассказали, почему США отказались вводить санкции против госдолга РФ

«Expert Online» 2018

Сергей Сторчак – замминистра финансов РФ – рассказал журналистам, почему США не стали вводить санкции против российских ОФЗ.

По его словам, возможно, мнение у американцев формировалось в процессе работы над документом, передаёт «Газета.Ru».

При этом сам документ, который в итоге был представлен, составлен на самом высоком уровне. Как отметил Сторчак, выводы там сделаны однозначные: российский долговой рынок встроен в глобальный рынок, поэтому ограничения на операции, на долговом рынке нашей страны, будет иметь отрицательные последствия для глобального рынка.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что мир стал глобальным, а все рынки зависят друг от друга.

Напомним, ранее в американском Минфине предупредили, что расширение санкций против суверенного долга РФ приведёт к дестабилизации глобальных финансовых рынков.

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