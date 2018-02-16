В России могут запретить уличные табло с курсами валют

В нашей стране могут запретить уполномоченным банкам размещать информацию о курсах наличной иностранной валюты вне помещения, в том числе на информационных табло.

Соответствующий проект указания Центробанка опубликован на сайте регулятора для публичного обсуждения. Замечания и предложения по проекту принимаются до 1 марта.

Согласно документу, указание Банка России дополняется следующим пунктом, что Уполномоченный банк (филиал) при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками не вправе размещать информацию о курсах иностранных валют за пределами помещения».

При этом из проекта приказа ЦБ РФ непонятно, останется ли у банков право размещать табло с курсами валют в витринах и окнах, уточняет газета «Ведомости».

Кроме того, Центробанк по предложению кредитных организаций предоставит им право устанавливать или изменять курсы валют к рублю «в целях совершения валютно-обменных операций в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений уполномоченного банка об установлении или изменении таких курсов».

Планируемый срок вступления в силу изменений – через 10 дней после дня официального опубликования.

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