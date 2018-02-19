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Москва, 19.02.2018

Morgan Stanley вынес вердикт курсу доллара

«Expert Online» 2018
  • Morgan Stanley вынес вердикт курсу доллара
YAY

Аналитики банка Morgan Stanley сделали прогноз на конец года для курса доллара США. Эти оценки стали еще более пессимистичными для американской валюты в сравнении с предыдущими. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно обновленному прогнозу, распродажа доллара ускорится во второй половине 2018 года. 

«Мы - долгосрочные долларовые медведи и здесь ничего ничего не изменилось», - отметил стратег банка Ханс Редекер. «Мы считаем, что нисходящий тренд курса доллара, вероятно, будет усиливаться», - добавил он.

Основной причиной пессимизма Morgan Stanley является снижение глобальной потребности в долларовом финансировании в условиях растущего аппетита к риску. Доллар рассматривается как валюта-убежище. В период устойчивого глобального экономического роста инвесторы обращают свой взор в направлении, где они смогут получить хорошую прибыль.

Morgan Stanley также обращает внимание на проблему роста бюджетного дефицита США из-за фискальной реформы Трампа и резкого роста расходов федерального правительства. Эти факторы также будут давить на доллар.

В понедельник курс доллара стабилен к основным валютам. Индекс доллара торгуется на уровне 89,14. На прошлой неделе американская валюта потеряла около 2%.

Тем временем, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже к закрытию основной сессии вырос до 56,42 рубля, курс евро снизился до 69 рублей 98 копеек. 

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