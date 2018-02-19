Подписка
Москва, 19.02.2018

Авиакомпания S7 закупит 100 самолетов «Суперджет»

«Expert Online» 2018

Российский холдинг S7 Group разметил предварительную заявку на покупку 100 самолетов SSJ 100, пишут «Ведомости». Издание ссылается на информацию от источников близких к Объединенной авиастроительной корпорации и к руководству S7. 

Отмечается, что авиакомпания готова заказать 100 самолетов в укороченной версии – на 75 кресел. Уменьшенный SSJ100 должен будет создать для S7 новый сегмент бизнеса, рассказал источник близкий к ОАК.

«S7 выбрала почти все имеющиеся международные назначения, по России летает везде с большой частотой, а в 2017 г. взяла в лизинг Embraer ERJ-170 (78 кресел) и вышла в новый сегмент региональных перевозок», – подчеркнул он.

Собеседник из руководства S7 считает, что растущие региональные перевозки в России оправдают большой парк SuperJet.

Помимо этого SSJ 100 будет серьезно доработан: «Самолет будет перепроектирован, в соглашении будут нужные S7 характеристики, появится, по сути, другой SSJ100»,  - рассказал собеседник «Ведомостей», который подчеркнул, что государству важно, чтобы первую гражданскую авиастроительную программу поддержала такая компания, как S7.

Новости авиастроения в России: Путин предложил создать в России гражданский сверхзвуковой самолёт

Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    «20 февраля 2018 года в Москве состоится круглый стол ««ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»
    начало трансляции в 16.00

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Доллар падает: «все начинают нервничать»
      Доллар падает: «все начинают нервничать»
    2. Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
      Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
    3. Курс доллара летит вниз с ускорением
      Курс доллара летит вниз с ускорением