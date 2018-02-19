Авиакомпания S7 закупит 100 самолетов «Суперджет»

Российский холдинг S7 Group разметил предварительную заявку на покупку 100 самолетов SSJ 100, пишут «Ведомости». Издание ссылается на информацию от источников близких к Объединенной авиастроительной корпорации и к руководству S7.

Отмечается, что авиакомпания готова заказать 100 самолетов в укороченной версии – на 75 кресел. Уменьшенный SSJ100 должен будет создать для S7 новый сегмент бизнеса, рассказал источник близкий к ОАК.

«S7 выбрала почти все имеющиеся международные назначения, по России летает везде с большой частотой, а в 2017 г. взяла в лизинг Embraer ERJ-170 (78 кресел) и вышла в новый сегмент региональных перевозок», – подчеркнул он.

Собеседник из руководства S7 считает, что растущие региональные перевозки в России оправдают большой парк SuperJet.

Помимо этого SSJ 100 будет серьезно доработан: «Самолет будет перепроектирован, в соглашении будут нужные S7 характеристики, появится, по сути, другой SSJ100», - рассказал собеседник «Ведомостей», который подчеркнул, что государству важно, чтобы первую гражданскую авиастроительную программу поддержала такая компания, как S7.

Новости авиастроения в России: Путин предложил создать в России гражданский сверхзвуковой самолёт