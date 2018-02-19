Стали известны детали ареста экс-главы издательства «Известия»

Бывшему главе «Известий» Эрасут Галумову выдвинуты обвинения в особо крупном мошенничестве с ущербом в «десятки миллионов рублей», сообщает «Коммерсантъ».

В общей сложности, Галумов обвиняется минимуму по пяти эпизодам, одни из которых связан со сдачей помещений издательства в аренду, сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Галумов руководил «Известиями» с 2002 по 2013 год, но управделами президента, к которому относились «Известия», подало к нему ряд исков сразу после его ухода с поста.

В частности «истцы требовали 430 тыс. руб. за списание с баланса предприятия «с нарушением нормативных актов» музыкальных инструментов, телевизоров, акустических систем», пишет издание. Сам Галумов вины не признал, заявив, что подписи на документах были подделаны.

Еще одни иск на 10 млн руб. связан с махинациями по со сдаче помещений, принадлежащих издательству в аренду.

Отмечается, что в 2010 Галумов сдал два помещения компании «Фолиант» за 470 тыс. и 290 тыс. руб. в месяц. Позднее, заключив новый договор на реконструкцию помещений экс-глава «Известий» разместил на площади комплекс общепита.

Как отмечает «Коммерсантъ», площадь должна была «использоваться только под хранение товаров».

Напомним, Галумова арестовали 16 февраля по обвинению в мошенничестве.