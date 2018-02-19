«Турецкий поток» ждут на Балканах

Проект «Турецкого потока» необходим для поставки российского газа в балканские страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы вместе с турками стремимся повысить возможности для балканских стран получать российский газ», — рассказал дипломат в своем интервью информационному агентству Сербии «БЕТА».

Глава МИД заявил, что российская сторона реализует проект открыто и готова принимать по данному трубопроводу «любые решения с учетом тех интересов, которые есть у балканских стран, у Европейского союза».

Напомним, что «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. Первую ветку, которая будет доставлять газ турецким потребителям, планируется ввести в строй уже в этом году. Вторая нитка, которая необходима для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, будет введена в эксплуатацию в 2019 году. В данный момент «Газпром» рассматривает варианты строительства «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

Газопровод "Турецкий поток", новости: «Газпрому» разрешили строить вторую нитку «Турецкого потока»