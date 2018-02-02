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Экономика
Москва, 03.02.2018

Евросоюз защитил данные от Америки

«Expert Online» 2018
  • Европа примеряет мундир полицейского, защищающего тайну личной жизни гражданина
ТАСС Автор: Антон Новодережкин

Европа примеряет мундир полицейского, защищающего тайну личной жизни гражданина

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