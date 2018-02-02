«Эксперт» №5 2018
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Экономика
Москва, 03.02.2018
Евросоюз защитил данные от Америки
Сергей Мануков
«Expert Online» 2018
ТАСС Автор: Антон Новодережкин
Европа примеряет мундир полицейского, защищающего тайну личной жизни гражданина
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