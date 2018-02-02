МОК: оправдание российских спортсменов – торжество обманщиков и воров

Адам Пенгилли – представитель Международного олимпийского комитета (МОК) – заявил, что очень разочарован оправдательным вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских атлетов, обвиняемых в применении допинга на Играх-2014 в Сочи.

Об этом он завил в интервью британской телерадиокомпании BBC. По его мнению, CAS, приняв «такое странное решение», позволил «обманщикам и ворам восторжествовать».

При этом он подчеркнул, что CAS потерпел неудачу. Поэтом МОК должен пересмотреть отношение к ведущим управленцам спорта и правовой системе.

«Крупнейшее мошенничество в истории Олимпийских игр и государственная поддержка допинга наказываются незначительно. И это ужасно», — резюмировал Пенгилли.

Ранее сообщалось, что представители МОК разочарованы тем, что CAS не усмотрел системных нарушений у 28 российских спортсменов. Чиновники Международного олимпийского комитета также считают, что это решение суда может иметь негативное влияние на будущее борьбы с допингом.

Напомним, накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) своим решением отменил пожизненное отстранение от Олимпийских игры 28 российских спортсменов, которых ранее дисквалифицировал МОК из-за обвинений в употреблении допинга на Играх-2014 в Сочи.

CAS счёл доказательства по употреблению допинга недостаточными. Благодаря этому, Россия вернула себе первое общекомандное место по количеству завоеванных на Олимпиаде в Сочи медалей.