Путин решил подхлестнуть экономику

Тратить на развитие

Под председательством Владимира Путина в Ростове-на-Дону состоялось заседание президиума Государственного совета, посвящённое перспективам развития промышленного потенциала регионов России. В числе поднимавшихся вопросов были темпы роста промышленности РФ, которые по итогам 2017 года составили лишь 1%.

«Отмечу, что по итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может. — сказал Владимир Путин. — Ряд секторов показывают хорошую динамику - это транспортное машиностроение, автопром, фармацевтика, текстильная, пищевая и химическая промышленность». «Подчеркну, — добавил глава государства, — стимулирование промышленного, экономического роста — это важнейшая задача для всех уровней власти, ключевое условие развития социальной сферы, повышения качества жизни людей»

И поскольку промышленность – одна из важнейших составляющих темпов экономического роста, президент задумался, каким именно способом можно выправить ситуацию. В числе предложений он назвал придание обязательного характера расходам регионов на развитие экономики. По его словам, нужно наращивать возможности стимулирования промышленного роста на региональном уровне. Инструменты для этого у субъектов Федерации есть, включая региональные контракты, налоговые льготы, меры прямой поддержки и субсидирования. «Чтобы расширить полномочия регионов по обеспечению экономического роста, предлагаю включить средства, направляемые на развитие экономики, в состав модельного бюджета субъекта Федерации, то есть рассматривать их как обязательные расходы региональных органов власти», — заявил Владимир Путин.

Проблема стимулирования развития экономики на региональном уровне связана прежде всего с дефицитом территориальных бюджетов, отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Он характерен для большинства регионов России и вызван относительным уменьшением налоговых и иных поступлений из-за кризисных явлений на фоне растущих насущных расходов. Поэтому дополнительных средств в распоряжении местных властей крайне не хватает.

Упор на бизнес

Возможный выход из ситуации, по словам аналитика, может состоять в использовании государственно-частного партнёрства. Региональные власти могут предложить весьма ценный ресурс – не только и не столько финансовый, сколько административный. Речь идёт, например, о передаче региональных производственных активов в концессию частным компаниям, налоговых льготах, новой практике «специальных инвестиционных контрактов» и пр. Это способно в какой-то мере стимулировать и рост промышленности, который в 2017 году отставал даже от темпов общего экономического роста ВВП в 1,5%.

Но наибольшее повышение производства, считает аналитик, способно вызвать задействование стимулов для частного бизнеса, уменьшение монополизации госсектора, укрепление частной инициативы, ограничение административного давления на неё.

К более мощным стимулирующим мерам целесообразно было переходить еще три года назад, когда разразился кризис, уверен директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Хорошо, указывает он, что этот процесс начинается сейчас, скорее всего, помогли высокие цены на экспортируемое сырье. Стимулирующие меры можно описать примерно так: кредитование для всех видов бизнеса сделать более доступным за счет низкой ключевой ставки, упростить законодательство, регулирующее деятельность промпредприятий, их отчетность, решить вопрос с бесконечными проверками регулирующих органов, которые на деле не проверяют, а парализуют работу предприятия, используют проверки как способ давления, заключает он.

Без госрасходов не обойдешься

Можно отметить, что до сих пор применительно к развитию экономики на региональном уровне применялись в основном льготы или целевые субсидии (программы). А кроме того, перевод стимулов экономического роста на региональный уровень с закреплением соответствующих расходных статей как обязательных говорит о том, что практика расходов «на развитие экономики» не сужается, а расширяется. Федеральный бюджет традиционно имеет соответствующие статьи, целесообразность которых порой ставится под сомнение.

Вообще считается, что регионы непосредственно заинтересованы в развитии бизнеса, поскольку это доходы для бюджета. Но так как прежде, чем получить доходы, надо произвести и расходы, или во всяком случае отказаться от части дохода путем применения налоговых льгот, «развивающая» деятельность тормозится. В условиях субсидирования большинства регионов, или зависимости части из них от одного-двух преобладающих источника доходов модель «собственного интереса» работает не вполне удовлетворительно.

Нитевидный пульс экономики России