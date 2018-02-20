Как теперь поправить дело с доходами

Реальные доходы граждан за год не изменились, то есть наконец перестали падать, утверждает Росстат. Это мягко говоря не совсем так, говорят аналитики, хотя хорошо уже то, что ведомство сообщило тонкости своей методики подсчета и то, что определенный резон в его доводах найти можно. Не стоит ли, однако, уравнять реальность с расчетами (а не наоборот)?

Реальные располагаемые доходы граждан в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года, говорится в сообщении Росстата, опубликовавшего предварительные данные социально-экономического развития в РФ с начала года. Однако такая динамика показателя стала возможной благодаря тому, что ведомство не стало учитываться в подсчете январского показателя единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе 2017 года «в целях сопоставимости данных».

Большинство экспертов было озадачено таким решением. Как, в частности, пишет «Коммерсантъ», если бы подход Росстата к оценке динамики доходов не изменился, в январе 2018 года их годовое падение составило бы порядка 5%. «Вероятно, в Минэкономики было какое-то совещание по поводу доходов,— сказал газете Игорь Поляков из ЦМАКП.— Не исключено, что методология изменена, чтобы добавить позитива». Даже если Росстат продолжит применять эту статистическую новацию к оценке динамики доходов, их рост в 2018 году не гарантирован.

Ранее пресса также обратила внимание на падение среднего чека в январе по сравнению с декабрем, но тут все объясняется, конечно, хорошо знакомым статистикам и экономистам фактором сезонности.

Что касается Росстата, то тут, по словам ведущего аналитика компании «Эксперт плюс» Марии Сальниковой, подходит выражение «историю пишут победители», так как с изменением методики подсчета, динамика реальных располагаемых доходов населения улучшилась. А вот если бы не поменяли данные, то тенденция свидетельствовала бы, что падение сохраняется.

Росстат не в первый раз меняет методику расчёта какого-либо показателя, отмечает, в свою очередь, инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин. Несколько лет назад это было сделано для изменения базы расчёта ВВП, напоминает он. Что касается доходов, то по данным Росстата, в период с 2015-го по 2017 год реальные располагаемые доходы населения непрерывно падали. Индекс реальных доходов с ноября 2014 года по декабрь 2017 года только дважды, в декабре 2015-го и в январе 2017-го был выше 100 (что свидетельствует о росте реальных доходов к соответствующему периоду предыдущего года).

В то же время следует отметить, что, дав комментарий к своей методике, указав на невключение в расчет разовой выплаты, Росстат проявил профессиональную честность. Хотя желание во что бы то ни стало выйти из периода отрицательных доходов в действиях правительственного ведомства, конечно, присутствует. Сложилась некая коллизия, чистый выход из которой у правительства, теоретически есть: взять и повторить разовую выплату и в этом году, причем не откладывая. Конечно, с точки утвержденного зрения бюджета это мера экстраординарная. Но есть ведь о очевидные допдоходы от более дорогой, чем в Законе о бюджете, нефти.

Такое действие, в принципе, лежало бы в русле европейской тенденции по установлению порога минимальных фиксированных доходов граждан (безусловный основной доход, БОД), гарантируемых властями. Швейцарцы на референдуме идею такого "собеса" отвергли, а вот в Финляндии БОД сейчас тестируется в порядке эксперимента, в котором учавствует часть безработных граждан этой страны.

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