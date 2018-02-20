СМИ рассказали, кто сменит Меркель на посту канцлера ФРГ

Заменить Ангелу Меркель на посту канцлера Германии после четвертого срока правления может Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет Deutsche Welle. Ее кандидатуру предложили 19 февраля на пост генерального секретаря (ХДС).

Все в Германии уверены, что четвертый срок будет для Меркель последним. Пора, считают в ХДС, подумать о преемнике или преемнице - человеке, который станет их кандидатом в канцлеры на выборах 2021 года. Ведь на раскрутку кандидата требуется время.

Таким человеком может стать Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В понедельник, 19 февраля, Ангела Меркель предложила ее кандидатуру на должность генерального секретаря Христианско-демократического Союза (ХДС).

Как отмечает Deutsche Welle, в Германии ее давно уже называют возможной преемницей Ангелы Меркель - и на посту председателя ХДС, и в должности канцлера. Согласно опросам, 45% сторонников христианских демократов назвали ее кандидатуру самой подходящей на эту роль. Новая должность может обеспечить Аннегрет Крамп-Карренбауэр необходимую известность. Сама Меркель сделала похожую карьеру. Она занимала должность генсека ХДС до того, как была в 2000 году избрана председателем партии, а позднее - канцлером.

Впрочем, канцлерство самой Меркель еще остается под вопросом. В ближайшие дни в Германии будет решаться судьба пока так и не сформированного правительства.

7 февраля, после долгих переговоров, немецкие консерваторы во главе с Меркель (блок ХДС/ХСС) согласовали с руководством СДПГ договор о формировании новой правительственной коалиции. Но лидеры СДПГ выдвинули условие: этот договор может быть подписан лишь в том случае, если его одобрят рядовые члены партии - а это, ни много ни мало, почти 460 тысяч человек.

Голосование по почте продлится с 20 февраля по 4 марта.

