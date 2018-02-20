Семнадцать турецких чиновников сбежали в Грецию на лодке

СМИ Греции сообщают о семнадцати граждан Турции, занимающих посты государственных служащих, которые запросили политическое убежище в Греции. Все они бежали, как сообщает сайт politischios.gr, накануне из Турции на надувной лодке.

Также сообщается, что на остров Инуссес высадились 17 человек, о чем сообщила береговая охрана Греции. Все они были перевезены на Хиос , после чего переданы портовым властям, пишет РИА новости.

«Речь идет о турецких государственных служащих и судья, которые утверждают, что им грозит тюрьма из-за преследований режима Эрдогана. Все они переведены в центр приема беженцев и мигрантов для регистрации», — сообщает politischios.gr.