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Москва, 20.02.2018

Семнадцать турецких чиновников сбежали в Грецию на лодке

«Expert Online» 2018

СМИ Греции сообщают о семнадцати граждан Турции, занимающих посты государственных служащих, которые запросили политическое убежище в Греции. Все они бежали, как сообщает  сайт politischios.gr, накануне из Турции на надувной лодке.

Также сообщается, что на остров Инуссес высадились 17 человек, о чем сообщила  береговая охрана Греции.  Все они были перевезены на Хиос , после чего переданы портовым властям, пишет РИА новости.

«Речь идет о турецких государственных служащих и судья, которые утверждают, что им грозит тюрьма из-за преследований режима Эрдогана. Все они переведены в центр приема беженцев и мигрантов для регистрации», — сообщает politischios.gr.

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