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Москва, 20.02.2018

Украина не пускает миротворцев из Белоруссии на Донбасс

«Expert Online» 2018

Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе поскольку является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С подобным заявлением выступила зам главы МИДа Украины Елена Зеркаль в эфире украинского «5 канала».

«Насколько я знаю, Белоруссия не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии»,— сообщила представитель ведомства.

Зеркаль также сообщила, что Донецкая и Луганская народные республики  не входят в число сторон по переговорам о миротворческой миссии, поскольку все усилия Киева и его партнеров на Западе направлены на то, чтобы донести до Москвы, что «играть по их правилам никто не будет».

Ранее,  глава Министерства обороны Белоруссии заявил, что Минск готов помочь в урегулировании конфликта в Донбассе. Для этого в стране готовы сформировать роту миротворцев  из 100 человек и отправить их на Донбасс. Ожидается, что решение по данному вопросу примет Совет безопасности ООН.

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