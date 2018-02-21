Кредитный аврал

Банки при поддержке ЦБ РФ наращивают кредитование населения. О ситуации с кредитованием бизнеса говорится куда более сдержанно. Без этого и расчет на потребительский бум может оказаться трудно исполнимым.

Кредитование еще ускорится

Как заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, Банк России ожидает ускорения роста кредитования в 2018 году. При том, что «долгие годы на нашем финансовом рынке не было ставок ниже 10%», — теперь ситуация изменилась: «Средняя ставка кредитования предприятий в январе 2018 года — 9,4%», заявил зампред ЦБ. «Мы считаем, что в 2018 году большое количество предприятий, которое рассчитывало на будущее снижение кредитных ставок, все-таки начнет брать кредиты с пониманием того, что на рынке кредитных ставок наступает некая стабильность и возможность прогнозировать будущее», — заявил он.

Василий Поздышев сообщил также, что наблюдаемое снижение ставок по ипотеке ниже 10% приводит к значительному росту ипотечного портфеля банков.

Да, констатирует генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, например, банки выдают все больше кредитных карт: после того, как в 2015 году количество кредитных карт снизилось на 6-7%, в 2016 году — уже был прирост 15%, в 2017 году — плюс 52%, а в январе 2018 года плюс 68% к январю 2017 года. Правда, отмечает аналитик, при этом не видно аналогичного ускорения в экономике: реальные доходы граждан падают четвертый год подряд на 5-6% в год.

В этой ситуации люди перекредитовываются: берут кредитки, потребительские кредиты, когда банки отказывают — идут в МФО. Но важна, считает Шутов, не динамика выдачи кредитов, а динамика просроченной задолженности. Просрочку более 30 дней оценивают примерно в 20% по потребкредитам и 19% по кредитным картам, но на деле она может быть намного выше, около 35%. Банки стараются быстрее продать просроченную задолженность, чтобы не формировать по ней резервы.

Банкротство молодеет

Как, при росте ВВП в районе 1% в год, кредитование может расти такими темпами? — задается он вопросом. Только за счет низкой базы 2014-2015 года, когда кредитование почти остановилось, и за счет низкой финансовой грамотности граждан, которые перекредитовываются, втайне рассчитывая либо на кредитную амнистию, о которой стали чаще говорить ближе к выборам, либо на банкротство. Банкротство в России является своеобразным инструментом, позволяющим заемщику получить незначительное поражение в правах, которые его не особенно интересуют, например, право занимать руководящие должности.

После вступления закона в силу на банкротство подавали граждане в возрасте от 37 лет, а сейчас — от 22 лет, то есть средний банкрот «помолодел» на 15 лет, и с ростом кредитования, а также с ростом проникновения финансовых услуг в отдаленные регионы он будет молодеть еще на 2-3 года в течение следующих 5 лет. Поэтому, считает Александр Шустов, следующим шагом со стороны регулятора, после заявления о росте рынка кредитования, будут ограничения для этого рынка, ужесточение требований к банкам по качеству портфелей, залогов, и повышение требований к МФО, которое уже происходит: собираются ограничить займы до зарплаты, снизить полную стоимость кредита (ПСК).

Уже в этом январе одни только жители Москвы по данным НБКИ набрали 35,6 тыс. новых кредитных карт, что является за последние 4 года абсолютным рекордом, добавляет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Вссего в России их выдано 587,8 тыс единиц и это в 3,1 раз больше, чем в январе 2015 года.

Рост популярности кредиток объясняется тем, говорит аналитик, что они как банковский продукт более понятны молодому поколению. А часто прелдагаемый льготный период, при соблюдении всех правил делает фактически бесплатными.

Нужно добавить, кредиты населению не только радуют, но и беспокоят государство. Наверняка, пристально смотрят за динамикой просрочки в Центробанке. А в контексте микрофинансовых организаций актуальность проблемы накануне, 20 февраля, в достаточно резкой форме отметил директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

Выступая на семинаре-совещании руководителей региональных судов, он заявил: «Бич современной финансовой системы — это выдача кредитов микрофинансовыми организациями гражданам без надлежащей проверки их платежеспособности». При этом решения судов о выплате долга перед МФО часто оказываются неисполнимыми, рассказал он, отметив, что часто такие организации «пользуются слабостью человека, отсутствием финансовой и юридической грамотности, ответственности за последствия для своей жизни и жизни своей семьи». В качестве примера он привел купленный молодым человеком в кредит телефон, в качестве подарка девушке. Проценты, судя по словам главного судебного пристава, неприятно удивили юного поклонника.

Из чего отдавать?

Прогнозы по кредитованию сегмента малого и среднего бизнеса благоприятны, полагает Алексей Антонов. Так, сейчас банки, особенно если они входят в программу господдержки сегмента МСБ по льготному кредитованию, могут предложить своим клиентам условия гораздо выгоднее, чем несколько лет назад. Ряд крупных банков таких как ВТБ, Сбербанк, РСХБ, Альфа Банк и крупные банки в регионах по программе льготного кредитования могут давать займы по ставке 6,5%. Между тем переизбыток кредитов, а он в сегменте физлиц уже превысил общий размер сбережений граждан на депозитах, может спровоцировать риски невозвратов кредитов в случае малейших колебаний в экономике.

В то же время, как считает считает Александр Шустов, средняя ставка кредитования предприятий в январе 2018 года на уровне 9,4%, о которой говорит зампред ЦБ, это самая низкая возможная ставка для крупных предприятий госсектора. Тогда как коммерческие предприятия вряд ли могут рассчитывать на ставку ниже 13-14% годовых.

Если посмотреть на ситуацию в целом, то складывается неоднозначная картина. Падение ставок по кредитам юрлицам это, безусловно, положительная тенденция. Что касается потребительских кредитов, то голоса о некоем, быть может, чрезмерном ажиотаже в этой сфере звучат вполне отчетливо и с разных сторон. В то же время, де-факто для юридических лиц доступ к кредитным деньгам куда сложнее, чем для граждан. Даже если по ставкам кажется, что условия примерно одинаковы (к тому же, суть ставки для частного лица и для предприятия различна). Это ограничивает возможность предприятий наращивать выпуск и, соответственно, платить зарплату. Из которой россияне могли бы погашать свои необеспеченные кредиты.