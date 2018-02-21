Кудрин предсказал, какое будущее ждёт криптвалюты

Алексей Кудрин – бывший глава Минфина РФ, а ныне руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) – считает, что криптвалюты ждёт большое будущее.

По его мнению, по мере стандартизации, по мере решения технических вопросов, чтобы не было мошенничества и хакерских взломов – криптвалюты будут набирать популярность.

При этом он предположил, что минимум через два года уже какие-то выводы сложатся о криптовалюте полностью, передаёт РИА Новости.

Напомним, ранее Джордж Сорос – известный американский миллиардер – назвал криптвалюты, в частности биткоин финансовым пузырём. По мнению миллиардера, биткоин – это не валюта, так как настоящая валюта является стабильным средством накопления и её курс не может обваливаться или расти на 25% в день.

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