Лувр Абу-Даби открыл придорожную галерею

Впервые за историю вдоль автомагистрали ОАЭ по инициативе музея Лувр Абу-Даби была открыта настоящая художественная экспозиция

Чтобы отметить Инновационный месяц ОАЭ, Лувр Абу-Даби инициировал старт необычного проекта – радиоуправляемой выставочной галереи. Визуальная часть включает в себя изображения десяти известных экспонатов из коллекции музея Лувр Абу-Даби, размещенных на билбордах, размером 8Х6 метров, вдоль трассы Дубай-Абу-Даби.

Благодаря партнерству с несколькими местными радиостанциями (Abu Dhabi Media Company, Radio 1 FM (100.5 FM), Classic FM (91.6 FM) and Emarat FM (95.8 FM)) водители будут автоматически прослушивать 30-секундный ролик о каждом из экспонатов, который они проезжают мимо. Это первый и единственный аудио-визуальный эксперимент такого рода.

Нура Аль Кааби, Министр культуры и развития знаний и Председатель Abu Dhabi Media, отметила: “Данная инициатива делает Абу-Даби одним из активных пользователей инновационных технологий для развития культуры и искусства. Согласно дальнейшей стратегии продвижения в данной сфере на ближайшие семь лет ОАЭ стремится занять ведущую позицию среди самых инновационных стран мира”.

Мохамед Халифа Аль Мубарак, Председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби, заключил: “Благодаря созданию инновационного музея за пределами здания Лувр Абу-Даби делает искусство более доступным для широких масс. Мы надеемся, что такая подача поможет людям по-новому почувствовать искусство”.

Экспозиция будет работать на протяжении одного месяца, расположившись вдоль 100 километровой дороги от Seih Shuaib до Rahba City.

Выставка включает такие экспонаты, как «Лев Мари-Ча» (1000-1200 гг.), «Композиция с синим, красным, желтым и черным» Пита Мондриана, «Прекрасная Ферроньера» Леонардо да Винчи, несколько работ Винсента Ван Гога, Эдуарда Мане и другие.

В дополнение Лувр Абу-Даби объявил о продолжении своей культурной программы, которая продлится до мая и будет включать в себя такие проекты как Корейский кукольный театр для детей (15-17 марта), сольное выступление виолончелистки Sonia Wider-Atherton и танцора Shantala Shivalingappa (30 - 31 марта), Сваямбху и южно-африканские танцы от Via Sophiatown (5-6 апреля) и концерт Love and Revenge (2-3 мая).

О Лувре Абу-Даби

Лувр Абу-Даби был спроектирован победителем Притцкеровской премии архитектором Жаном Нувелем, который создал поистине уникальный дизайн для музейного комплекса в столице ОАЭ. "Город-музей" Лувра Абу-Даби напоминает традиционную арабскую медину (старый город), расположенную под оригинальным серебристым "куполом". Сам купол состоит из сложных геометрических узоров повторяющихся звезд (около 8 000), выполненных в различных размерах и под разными углами в восьми плоскостях, что придает ему нежную форму кружева. Удивительный "дождь из света", создаваемый проходящими сквозь фильтр купола солнечными лучами, напоминает о постоянной игре света и тени и является отсылкой к традиционным крышам из пальмовых листьев.

Музей был открыт 11 ноября прошлого года. Здесь представлена коллекция ценных произведений искусства (более 600 экспонатов), 300 из которых заимствованы из 13 знаменитых французских музеев. По географии и времени своего происхождения экспонаты охватывают всю историю существования человечества: от доисторических артефактов до работ современных авторов из разных концов света. Целостное рассмотрение этих экспонатов, находящихся в едином пространстве, помогает посетителям выделить и отследить развитие общечеловеческих тем в мировом творчестве. Помимо выставочных галерей музейный комплекс включает в себя залы с временными экспозициями, детский музей, ресторан, магазин и кафе.