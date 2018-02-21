ОПЕК протягивает руку Америке

Аналитике скептически оценивают планы заключения от имени расширенного картеля ОПЕК+ планируемых в его руководстве договоренностей с разрозненными сланцевиками США. Этому мешает также централизованная политика их государства. В то же время, на таких рынках процессы всегда растягиваются на годы

В надежде не повторить ошибок

ОПЕК попросит США ограничить добычу нефти, сообщил в среду портал Finanz.ru. Накануне, на Международной нефтяной недели (IP Week) стало известно, что генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо в ближайшие 3 недели отправится с визитом в США, в том числе для встречи с представителями сланцевой отрасли. Переговоры со сланцевиками должны пройти в техасском Хьюстоне с 5 по 9 марта в рамках нефтегазовой конференции CERAWeek.

Год назад аналогичные переговоры результатов не дали, но «растопили лед» в отношениях. Теперь же, говорят представители ОПЕК, генсек организации надеется на договоренности, чтобы не повторять ошибок, когда из-за переизбытка нефти цены рухнули втрое в считанные месяцы.

Как минимум, в ОПЕК хотели бы получить точные данные по добыче сланцевой нефти в США. Она растет быстрыми темпами, на дополнительные 1,1 млн баррелей в день в прошлом году, и в начале 2018-го американская нефтяная промышленность, как сообщалось, вышла на добычу 10,25 млн баррелей в сутки, побив рекорд начала 1970-х годов (данные Минэнерго США). Теперь же МЭА ожидает прироста до 1,3 млн баррелей в сутки.

Все по отдельности, но вместе

— Реально ли договориться ограничить добычу в США? — поинтересовался корреспондент «Эксперт Online» у Екатерины Грушевенко, эксперта Энергетического центра бизнес-школы «Сколково».

— Учитывая огромное количество компаний, добывающих нефть в США, вряд ли можно предполагать, что им удастся договориться между собой, по аналогии с членами ОПЕК+. Однако у производителей сланцевой нефти, которая является основным источником роста добычи в США , есть несколько реальных факторов, способных сдержать рост добычи. Первый - это ограниченное количество персонала, производящего фрекинг, а это значит, что скважины пробуриваются и стоят незаконченными. Существуют логистические ограничения по поставкам песка, необходимого для проведение ГРП. И главное ограничение - финансовое. Сланцевые компании сильно закредитованы, и высокие цены для них это не столько возможность увеличить валовые показатели, а сколько выправить свое финансовое положение.

— А насколько управляема там система добычи?

Система недропользования осложняет возможность договориться. Конечно, власти и FERC могут ввести некие запретительные и заградительные меры, например, увеличить стоимость участка недр (acreage), запретить долгосрочный простой пробуренных, но незавершенных скважин. Однако это лишь маловероятные варианты.

— Нужно ли в принципе это американцам?

— Американская экономика не основывается на нефтяных доходах и для них выгоднее поддержать производителей и дать им возможность поставлять на рынок дешевое сырье.

— Как это согласуется со стратегией Дональда Трампа?

— Это и подтверждает политика Трампа. Это и косвенные шаги, например, снижение поддержки ВИЭ и планы по введению более умеренных стандартов CAFЕ (топливосберегающих технологий). Также были приняты меры, которые напрямую отразились на нефтедобыче: снят мораторий на добычу нефти и газа на территории Национального Арктического заповедника на Аляске, было увеличено количество разрешенных участков для разработки нефти в Мексиканском заливе. Кроме того — снижен налог на прибыль с 35% до 21%., сюда же нужно отнести освобождение от уплаты налога на дивиденды, полученных от зарубежных дочек, что позитивно скажется на крупных мейджорах с большими зарубежными активами. И в то же время— установлен лимит в 30% по вычету процентных расходов, данная мера может помочь высокозакредитованным небольшим нефтяным копаниям, — заключает Екатерина Грушевенко.

Философы из ОПЕК+ и из США

Рассмотрим вопрос о договороспособности американских сланцевых нефтедобытчиков с целью сокращения нефтедобычи с нескольких сторон, — говорит, комментируя планы ОПЕК, директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов. Во-первых, надо понимать, что фигурантов процесса очень много. Только относительно крупных компаний уровня Chesapeake Energy, Whiting Petroleum, EOG Resources, Pioneer Natural Resources, Devon Energy и т. п. — два десятка. А более мелких игроков — многие сотни. Никакого объединения, клуба по интересам или картеля там, насколько известно, даже близко нет, один из секретов успеха этой индустрии как раз и состоит в жесточайшей конкуренции. Вряд ли их можно привести к общему знаменателю такое большое количество независимых конкурирующих субъектов.

Во-вторых, операционная себестоимость добычи сланцев (то есть, без учета капвложений) даже в среднем, с учетом сильных различий среди месторождений и от скважины к скважине, ниже 40 долларов (данные Rystad Energy). Цены на техасскую нефть WTI c ноября прошлого года находятся выше отметки 60 долларов. Такая маржинальность при ставках на рынке в долларах все еще 2-3% просто не оставляет шансов ждать, что кто-то из сланцевиков поведется на призывы что-то ограничить. Ну и, наконец, надо понимать еще одно важное отличие уважаемого ОПЕК+ от американских компаний. Первые - это государственные и квазигосударственные нефтяники, философия и повадки которых очень сильно отличаются от поведения вторых — небольших частных нефтяных компаний США. Высокие договаривающиеся стороны, как представляется, слишком разные, чтобы прийти к соглашению. По мнению Михаила Алтынова, возможность эффективной ограничительной договоренности в стиле ОПЕК, выглядит, с учетом сказанного, очень маловероятной.

Таким образом, насколько можно судить по ответам специалистов по отрасли и рынкам, наибольшие шансы чего-то добиться в Хьюстоне у главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо — это узнать точные цифры добычи нефти, которой американские компании наполняют и собираются залить рынок. ОПЕК при этом, тем не менее, заявляет, что не сомневается в выполнении заявленных планов по сокращению мировых запасов нефти (за счет уже работающих самоограничений в рамках ОПЕК+). Договоренность, о которой идет речь и которая вряд ли будет достигнута, подается скорее как факультативная. Хотя в принципе она имела бы стратегическое значение. Но планы Дональда Тромпа по «энергетическому доминированию», обнародованные в июне прошлого года, никак не с ней, кажется, не согласуется.

Тем, кто заинтересован в высоких ценах на нефть, остается надеяться, что в ближайший год по крайней мере, спроса хватит на всех. В дальнейшем же может перейти из бурной в более зрелую фазу и рыночная политика сланцевых производителей.

Экономическое обозрение: Шейхи ОПЕК такого не ожидали