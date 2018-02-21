Обострение территориального спора между Словенией и Хорватией угрожает интеграции Балкан в объединенную Европу и может помешать планам Брюсселя по расширению Союза за счет балканских государств.

Распад Югославии и последовавшие за ним Балканские войны не только рассорили бывшие братские республики, но и породили немало территориальных споров, часть которых не решена до сих пор.

Один из наиболее острых споров между Словений и Хорватией за Пиранский залив на Адриатике площадью ок. 20 км² с одноименным городом, которые сейчас принадлежат Словении. Это единственный выход Словении к морю, ей принадлежат лишь 40 км побережья в районе залива. Любляна претендует как минимум на две трети залива. Однако Хорватия, у которой 1100 км Адриатического побережья, настаивает на честном дележе, т.е. требует половину.

Словения против, потому что раздел пополам помешает ее кораблям свободно входить в залив и затронет права ее рыбаков. Отсутствие доступа к морю заставит ее пользоваться итальянскими и хорватскими портами и вызовет многочисленные экономические проблемы.

Спор уже четверть века мешает установлению добрососедских отношений между двумя странами. Словения первой из бывших республик СФРЮ в 2004 г. вошла в ЕС. Хорватия в немалой степени благодаря сопротивлению Любляны вступила в Евросоюз лишь в 2013 году.

Стороны не хотят идти на компромисс. В прошлом году спор, казалось, сдвинулся с мертвой точки. Международный арбитраж в Гааге вынес вердикт, согласно которому Словения должна получить 80% акватории залива. Однако Загреб с этим решением не согласился и выполнять его отказался. Во-первых, говорят в Хорватии, согласно Конвенции ООН по морскому праву Словении должно принадлежать не более половина залива. Во-вторых, Загреб не признает решение арбитража, потому что в 2015 году, уже при рассмотрении этого дела, из его состава был выведен хорватский представитель. Основанием послужили якобы имевшие место его контакты со словенским чиновником. Удалив для справедливости и словенского представителя, Международный арбитраж продолжил изучать дело и вынес вердикт 29 июня 2017 года. На его выполнение сторонам отвели шесть месяцев.

После отказа Загреба выполнять решение Международного арбитража в Гааге словенцы сначала угрожали заблокировать вступление Хорватии в ОЭСР и Шенгенскую зону, а сейчас заявляют, что планируют передать дело на рассмотрение Еврокомиссии (ЕК), т.е. хотят задействовать Статью 259 Лиссабонского договора. По этой статье ЕК должна в течение трех месяцев решить, стоит ли принимать жалобу к рассмотрению. В случае отказа Любляна может передать дело в ECJ, но там дело наверняка затянется на годы.

Любляна также требует, чтобы Брюссель перестал выплачивать Загребу миллионные субсидии из Европейского фонда морского промысла и рыболовства. В случае признания Хорватии виновной штраф может составить от 5 до 50% от дотации Хорватии в размере 252,6 млн евро.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уверен, что вопрос Пиранского залива должны решать Хорватия и Словеения, а не Брюссель.

Обострение давнего территориального спора может значительно повлиять на планы Брюсселя по расширению ЕС к 2025 году. В новой стратегии ЕС по отношению к Балканам говорится, что кандидаты перед вступлением в Союз должны решить все двусторонние конфликты.

Больше всего от конфликта страдают хорватские и словенские рыбаки. Сейчас главный спорный вопрос – ловля рыбы в Пиранском заливе. И Любляна, и Загреб задерживают рыбаков противной стороны при вторжении в чужие воды и штрафует. Любляна обвиняет Загреб в том, что он отправляет своих рыбаков ловить рыбу в спорных водах под защитой полиции, которая мешает словенским инспекторам подниматься на борт рыбацких судов. Еще одно обвинение состоит в том, что Загреб не представляет информацию об уловах в Пиканском заливе.