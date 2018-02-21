Российская сборная по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпийских игр в Южной Корее. Они обыграли сборную Норвегии со счетом 6:1. Таким образом, следующим соперником нашей сборной станет команда Чехии, которая накануне обыграла в серии буллитов хоккеистов из США.

В составе сборной России шайбы в ворота противника забили Михаил Григоренко (9), Никита Гусев (14), Вячеслав Войнов (20), Сергей Калинин (29), Никита Нестеров (34) и Иван Телегин (54). У Норвегии отличился Александер Бонсаксен (28-я минута).

Хоккеисты России выходили в полуфинал Олимпиады в последний раз в 2006 году. В 2010 году сборная России проиграла в четвертьфинале канадцам (3:7), в 2014 году - финнам (1:3).

Полуфинальный матч Россия - Чехия пройдет 23 февраля.

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