Названа самая продвинутая валюта в мире

Австралийский доллар – одной из самых передовых валют в мире. Национальные банкноты Зелёного континента полностью водонепроницаемы, их трудно подделать, и они чище других, так как устойчивы к грязи и влаге, пишет CNBC.

Кроме того, австралийские доллары сделаны из полимера, который при прикосновении напоминает воск. Кроме того, полимерные банкноты, как правило, в два-три раза длиннее бумажных денег.

Например, доллары США и валюты других стран изготовлены из бумаги из хлопкового волокна, поэтому, в частности 10-долларовые американские банкноты заменяют каждые четыре с половиной года.

Также отмечается, что Австралия постоянно внедряет инновационные технологии в производстве денег. Так, 5-долларовая банкнота Австралии обладает эффектом переливания цветов.

Кроме того, в 2015 году резервный банк Австралии объявил, что добавит тактильную функцию в свои банкноты, чтобы можно было понять их номинал за счет прикосновения.



