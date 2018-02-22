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Москва, 23.02.2018

Названа самая продвинутая валюта в мире

«Expert Online» 2018

Австралийский доллар – одной из самых передовых валют в мире. Национальные банкноты Зелёного континента полностью водонепроницаемы, их трудно подделать, и они чище других, так как устойчивы к грязи и влаге, пишет CNBC.

Кроме того, австралийские доллары сделаны из полимера, который при прикосновении напоминает воск. Кроме того, полимерные банкноты, как правило, в два-три раза длиннее бумажных денег.

Например, доллары США и валюты других стран изготовлены из бумаги из хлопкового волокна, поэтому, в частности 10-долларовые американские банкноты заменяют каждые четыре с половиной года. 

Также отмечается, что Австралия постоянно внедряет инновационные технологии в производстве денег. Так, 5-долларовая банкнота Австралии обладает эффектом переливания цветов.
Кроме того, в 2015 году резервный банк Австралии объявил, что добавит тактильную функцию в свои банкноты, чтобы можно было понять их номинал за счет прикосновения.

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