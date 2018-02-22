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Москва, 22.02.2018

Рубль странно отреагировал на глобальное наступление доллара

«Expert Online» 2018
  • Рубль странно отреагировал на глобальное наступление доллара

Курс доллара и доходность облигаций США растут после публикации протоколов ФРС ("минуток") в среду. После некоторых колебаний курс американской валюты перешел к росту: индекс доллара торгуется к 10:30 мск четверга на уровне недельных максимумов - 90,10, а доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,957%, что является самым высоким показателем за четыре года.

Вместе с тем, курс доллара к рублю снижается в четверг на утренних торгах на 5 копеек - до 56,70 рублей. При этом другие валюты развивающихся рынков падают к доллару на фоне снижения аппетита инвесторов к рисковым активам. Более того, на фоне укрепления доллара снижаются котировки нефти, что оказывает дополнительное давление на российскую валюту. Устойчивость рубля, по мнению аналитиков, обусловлена продажами валюты со стороны крупных экспортеров, поскольку понедельник – крайний срок выплат НДПИ, размер которого может составить 480 млрд руб. Пик продажи валюты приходится на среду и четверг.

В среду вечером был опубликован протокол последней встречи ФРС. Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на январском заседании пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики.

Члены ФРС отметили, что рынок труда в США продолжает укрепляться, уровень безработицы остается низким, потребительские расходы растут, а экономическая активность стабильно увеличивается. Целевой показатель инфляции на уровне 2% подтвержден и будет достигнут в 2020 году, отмечено в протоколе.

Впрочем, рынки так и не услышали намеков на возможность четырехкратного повышения ставки ФРС. Как считают, аналитики на рынке сейчас сохраняются те же диспозиции, которые наблюдались и в начале года, что не помешало курсу доллара упасть на 2,8% к основным валютам. 

Давление на рисковые активы может иметь временный характер, так как фундаментально экономическая ситуация на развивающихся рынках (EM) в целом позитивная. Так, согласно аналитикам Goldman Sachs, фондовые индексы EM демонстрируют лучшую динамику, нежели фондовые индексы развитых, что говорит об их большей привлекательности. Коррекции на рынке акций EM – частое явление, поэтому и недавнее их снижение является в этом смысле нормальным. Более того, корреляция между фондовыми индексами EM и рынком акций/облигаций США снижается на фоне улучшения фундаментальной экономической картины в развивающихся странах.

На валютном рынке главными фаворитами остаются валюты EM, динамика которых максимально тесно связана с мировой экономикой, т. е. валюты небольших азиатских стран и товарные валюты Латинской Америки. Кроме того, в свете недавних политических событий в ЮАР весьма перспективно выглядит рэнд. Привлекательно выглядят бонды, номинированные в бразильском реале, южноафриканском рэнде, индийской рупии и российском рубле, резюмируют аналитики Goldman.

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