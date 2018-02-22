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Москва, 23.02.2018

Эксперты прикинули расклад игры в полуфинале между Россией и Чехией

«Expert Online» 2018

Спортивные эксперты сходятся во мнении, что не стоит ждать легкой игры с чехами в полуфинале. Но, россияне обязаны победить этого соперника.

«Матч с Чехией, конечно, будет определяющим и очень тяжелым, потому что чехи на всех турнирах являются для нас неудобными соперниками, с ними всегда имеется напряжение. Конечно, по мастерству наша команда сильнее, но о чехах почему-то многие вообще забыли, хотя у них добротный состав и они умеют играть против нас, многие выступают в КХЛ», - рассказал двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988) Александр Кожевников в комментарии ТАСС.

При этом, отмечается, что игроки сборной Чехии «грамотные тактически, вязкие и с хорошим вратарем, так что полуфинала легкого не будет», рассказал бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.

При этом хоккеист считает, что по всем раскладам мы должны "пройти" этого соперника, выйти в финал и победить.

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