Канцлер назвала преемницу

Разрешилась давняя интрига германской политики. Ангела Меркель, которой осталась всего пара лет до пенсии, назвала того, кого она хотела бы видеть генеральным секретарем партии ХДС, что в ее понимании означает — следующим канцлером страны. Это «АКК» – премьер-министр федеральной земли Саар 55-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она консервативнее Меркель, что вполне отвечает настроениям избирателей.

В германской политике, определенно, наступила эра женщин. Вот уже не первый месяц местные обозреватели обсуждают, кого же Меркель предложит сделать генеральным секретарем Христианско-демократического союза. Понятно, что эта должность – трамплин в кресло главы правительства. Именно генсека христианские демократы выдвинут в качестве кандидата на пост канцлера, когда Меркель его покинет.

В возможных генсеках числили двух дам: министра обороны Урсулу фон дер Ляйен и Крамп-Карренбауэр. И вот Меркель остановила свой выбор на последней. Теперь свое слово должны сказать однопартийцы: кандидатуру Крамп-Карренбауэр должны утвердить на съезде ХДС, который состоится через неделю.

Сюрпризов не ожидается. Если не произойдет чего-то экстраординарного, христианские демократы поддержат АКК – такой аббревиатурой именуют в германских СМИ эту обладательницу труднопроизносимой фамилии, которой, возможно, суждено войти в историю как второй подряд женщине-канцлеру Германии.

Ее зовут АКК

Остановив свой выбор на Крамп-Карренбауэр, Меркель сделала ставку на проверенного человека. АКК давно считается надеждой и восходящей звездой партии. Вся ее биография связана с ХДС. Туда она вступила еще в студенческие годы, учась в университете родного для нее Саара. Здесь же, в своей земле, Крамп-Карренбауэр поставила первый рекорд. Юрист по образованию, она, еще не достигнув сорокалетия, стала первой женщиной – министром внутренних дел Саара.

Но сердца своих однопартийцев в общефедеральном масштабе АКК завоевала только после местных выборов 2017 года. Ведомое ей местное отделение ХДС посрамило социологов и одержало сокрушительную победу над социал-демократами, считавшимися безусловными фаворитами.

Успех впечатлил, учитывая, что последнее время местные выборы являются слабым местом христианских демократов. В своей земле АКК – самый популярный политик. Она неплохой оратор, с ее именем не связано каких-либо компрометирующих историй, ей удается ладить с оппонентами и находить нестандартные решения.

АКК считается достаточно близкой соратницей Меркель. Их взгляды во многом совпадают, хотя биографии не очень схожи. Меркель провела свою молодость в ГДР, она протестантка, была несколько раз замужем, у нее нет детей и ее периодически и, видимо, совершенно беспочвенно подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Крамп-Карренбауэр, напротив, стопроцентная «весси» (то есть, уроженка Западной Германии), католичка, мать троих детей. Словом, олицетворяет те самые христианские ценности, защитницей коих числится ХДС, кстати, отнюдь не только формально.

То ли из искренних убеждений, то ли чтоб не обмануть ожидания партийных консерваторов, АКК последнее время выступает по ряду волнующих немцев вопросов с позиций более правых, чем Меркель. В частности, она настаивает на ужесточении политики в отношении беженцев, прибывающих в страну. Крамп-Карренбауэр, например, полагает, что правоохранительные органы должны более настойчиво проверять личные данные соискателей убежища и, не колеблясь, высылать лгущих о себе.

Перспективы преемника

Безусловный минус АКК – то, что она не является политиком общегерманского масштаба, чья узнаваемость и популярность выходит за пределы партийных кругов. Кроме того Крамп-Карренбауэр не имеет практически никаких международных связей, о внешней политике, в силу ее должностей, она почти не высказывалась. На раскрутку и обретение необходимого политического веса ей будет требоваться время, которого может и не хватить.

Местные комментаторы и политологи сходятся во мнении, что свой четвертый срок Меркель на посту канцлера не досидит и на пятый уже баллотироваться не будет. Возможно, она уйдет досрочно, не дожидаясь выборов 2021 года. Через два года ей стукнет 65, а это в Германии пенсионный возраст.

Хороший повод уйти на покой – тем более что такого ухода, скорее всего, будут требовать оппозиционеры, в том числе, внутрипартийные. А там возможен и распад правящей коалиции, и досрочные выборы, на которых ХДС придется вести уже АКК.

Но христианские демократы сознательно идут на риск. Медлить с выбором преемника нельзя. Немцы, хоть и по-прежнему благоволят Меркель, заметно начали от нее уставать. Дольше нее, 16 лет подряд правил только Гельмут Коль, с чьм именем связано объединение Германии. С возрастом Меркель явно теряет хватку, что показали, в частности, и переговоры о создании нынешнего правительства.

Социал-демократы, бледно выступив на выборах, тем не менее, выбили у канцлера и ее команды больше, чем могли ожидать. В числе их трофеев даже пост министра финансов, который христианские демократы, казалось, твердо застолбили за собой.

А между тем, недавние выборы в бундестаг показали, что в германской политике грядут изменения. На арену выходят новые силы, прежде всего, правые популисты в лице пресловутой «Альтернативы для Германии», которая отобрала немалый процент голосов у ХДС. Одним словом, христианским демократам жизненно необходимы новые идеи и новые лица. Отсюда и саарская женщина с инициалами АКК.

Ангела Меркель, новости: Меркель возвращается дать бой