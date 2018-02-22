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Москва, 22.02.2018

Владельцы компании «1520» стали «королями госзаказа» 2018 года

«Expert Online» 2018

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «Королей госзаказа», который возглавили бизнесмены Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович, создатели группы по проектированию и строительству железных дорог «1520», пишет РБК.

Отмечается, что данные предприниматели выиграли тендеры на подряды в 2018 году на сумму 218 млрд руб.

На втором месте рейтинга бизнесмен Дмитрий Пумпянский, чьи компании - группа «Синара» и «Трубная металлургическая компания» выиграли подряды у «Роснефти» и РЖД на 173,5 млрд руб. Замыкает тройку самых успешных по подрядам предпринимателей Аркадий Ротенберг, который получил господряды Газпрома на сумму 88,1 млрд руб. через компанию «Стройгазмонтаж».

В пятерку рейтинга вошли совладельцы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров. Компания выиграла тендер заказы «Газпрома» и «Роснефти» на сумму 63,9 млрд руб. На пятом месте ЗАО «ВАД» Валерия Абрамова и Виктора Перевалова с подрядом на строительство автотрассы «Таврида» с выходом на Керченский мост. Контракт оценен в 128 млрд руб.

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