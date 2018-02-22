Международные резервы РФ за неделю увеличились на 6,6 млрд долларов

Международные резервы России за прошлую неделю выросли на 1,5% и по состоянию на 16 февраля составили 454 млрд долларов против 447,4 млрд долларов на 9 февраля.

Объём международных резервов увеличился в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота, передаёт официальный сайт регулятора.

Как известно, международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и Кабмина РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Напомним, за прошлый год международные резервы России выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 млрд долларов.

Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года - 598 млрд долларов.

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