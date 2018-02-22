Подписка
Москва, 23.02.2018

Международные резервы РФ за неделю увеличились на 6,6 млрд долларов

«Expert Online» 2018

Международные резервы России за прошлую неделю выросли на 1,5% и по состоянию на 16 февраля составили 454 млрд долларов против 447,4 млрд долларов на 9 февраля.

Объём международных резервов увеличился в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота, передаёт официальный сайт регулятора.

Как известно, международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и Кабмина РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Напомним, за прошлый год международные резервы России выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 млрд долларов.

Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года - 598 млрд долларов.

Экономическое обозрение: Иностранные инвесторы обеспокоены укреплением рубля

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара летит вниз с ускорением
      Курс доллара летит вниз с ускорением
    2. Morgan Stanley вынес вердикт курсу доллара
      Morgan Stanley вынес вердикт курсу доллара
    3. Американцев будут давить
      Трагедию под Дэйр-эз-Зором в Сирии окутала информационная дымовая завеса из сплетен и пропаганды