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Москва, 22.02.2018

SpaceX не укладывается в сроки по проекту запуска тысячи спутников

«Expert Online» 2018

Компания SpaceX не смогла запустить ракету Falcon 9 с первыми тестовыми спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и Microst 2b из-за сильных порывов ветра в верхних слоях атмосферы, сообщает Twitter компании.

Запуск отложен на сутки. По предварительным оценкам SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, не укладывается в объявленные сроки по реализации проекта Starlink, который предусматривает вывод на орбиту «тысяч спутников для обеспечения доступа к дешевому интернету десятков миллионов жителей наиболее отсталых регионов Земли», сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на специальное заявление для своего издания.

Руководство SpaceX  признает, что к заявленному ранее сроку воплощения проекта, не уложится даже частично с запуском 4,4 тыс. схожих спутников. «Предстоит значительная техническая работа по конструированию и запуску» этих спутников. Компания Маска ранее уведомила федеральное правительство США о планах ввести уже к 2020 году в эксплуатацию примерно 800  спутников, пишет издание. Однако данным планам не суждено сбыться из-за неопределенности с затратами.

Три года назад Starlink подразумевал расходы в $10 млрд.. Компания имела в планах охват аудитории интернет- пользователей в 40 млн человек и получение прибыли $30 млрд к 2025 году.

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