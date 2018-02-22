ФСБ предотвратила теракт в Санкт-Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Санкт-Петербурге.

Сегодня российские силовики задержали выходца из Центральной Азии, который планировал устроить террористический акт в Северной столице на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В настоящее время спецслужбы продолжают оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Личность предполагаемого террориста пока не разглашается. Другие подробности не сообщаются.