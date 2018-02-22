Иностранцы ускорили вложения в рублевые активы

С начала 2018 года иностранные инвесторы увеличивают вложения в рублевые активы на валютном и фондовом рынках.

Этому способствовали глобальный рост спроса на риск со стороны инвесторов и продолжение ралли на рынке нефти, передаёт Вести.Ru со ссылкой на комментарии ЦБ РФ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

На этом фоне национальная валюта укрепилась на 2,6%. Кроме того, премия за риск на Россию снизилась до минимумов с 2008 года и, как следствие иностранные инвесторы с начала года вновь стали наращивать длинные позиции по рублевым активам.

Наряду с валютным рынком иностранные инвесторы были активными покупателями и на фондовом рынке. Среди них наиболее активными были системно значимые банки, которые могли увеличить спрос на ОФЗ из-за сезонно низкой активности размещения на рынке корпоративных облигаций.

Активность иностранных инвесторов на рынке акций была еще более высокой. Основной объём сделок пришелся на «голубые фишки», преимущественно нефтегазового сектора, привлекательность которых выросла благодаря росту мировых цен на нефть. Это в свою очередь позволило российскому рынку акций продемонстрировать рост, больший, чем у других стран с формирующимся рынком.

На валютном рынке рост длинных рублевых позиций иностранных инвесторов проявлялся в росте продаж иностранной валюты и увеличении рублевого кредитования на рынке валютных свопов.

По оценкам Центробанка, рублевое нетто-кредитование нерезидентов на рынке валютных свопов в январе выросло на 3 млрд долларов, достигнув около 10 млрд долларов.

По мере роста экономической активности и улучшения финансового положения заемщиков также происходила стабилизация качества кредитных портфелей, что в сочетании с сохранением относительно жёстких неценовых условий кредитования обеспечило постепенное восстановление кредитной активности, не несущее инфляционных рисков.

Экономическое обозрение: Иностранные инвесторы обеспокоены укреплением рубля