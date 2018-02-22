Российский керлингист Александр Крушельницкий, проваливший на Олимпиаде в Корее допинг-тест, отказался от слушаний своего дела в Спортивном арбитражном суде (CAS) и добровольно вернет завоеванные в паре с Анастасией Брызгаловой бронзовые медали. Вопрос о том, как попал в организм спортсмена мельдоний остался пока что без ответа, но доминирующие версии уже обозначены.

Допинг есть

Время для публикации заявления Крушельницкого, похоже, было выбрано осознано: вся пишущая братия, находящаяся в Корее, сладко спала после напряженного трудового дня. Так что вопросов о происходящем никто задать не cмог. Ни уже покинувшему олимпийскую деревню Крушельницкому, ни срочно прилетевшему в Пхенчхан президенту федерации керлинга Дмитрию Свищеву.

Видно, что над заявлением спортсмена потрудились знающие юриспруденцию люди: оно составлено умело, хотя и не лишено противоречий. Приведем несколько пассажей из состоящего из восьми абзацев текста.

«… мое главное желание — добиться правды, восстановить свое честное имя и доказать, что наша с Настей пара всегда выступала и побеждала честно». Казалось бы, почему не сделать это в суде? Но там пришлось бы объяснять причины попадания мельдония в организм Крушельницкого. Поскольку доказательств того, что запрещенный препарат действительно подсыпали недруги, все еще нет, то заседание грозило было превратиться в фарс: «Ваша честь, я не виновен, но доказать этого не могу».

Керлинг это командный вид, соответственно, вместе с Александром лишается медали и его партнерша Анастасия Брызгалова. Покорившая Пхенчхан своей красотой и уже записанная слухами в следующие девушки Джеймса Бонда. Писали даже, что русские специально присылают таких красавиц, в качестве диверсии, чтобы отвлекать от соревнований спортсменов других сборных команд. Впрочем, диверсию ищут теперь уже против нас и спотсменка уже и так почти что в триллере.

Приема не было

В своем заявлении Крушельницкий далее сообщает, что никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. И тут же признает «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов». Признавая очевидное, Крушельницкий в то же время дал понять: никакого сознательного и длительного приема запрещенного препарата не было. Его слова подтверждает и концентрация мельдония, свидетельствующая о разовом приеме «лекарственного средства» спортсменом.

«Я выполню сейчас предусмотренные регламентом требования…, — пишет далее Крушельницкий. — Ну а дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы в рамках расследования были найдены неопровержимые доказательства моей невиновности… От этого будет зависеть и последующее решение Всемирной федерации керлинга, в компетенцию которой входит определение сроков дисквалификации за допинговые случаи». В юрисдикцию Международного олимпийского комитета не входят антидопинговые санкции. МОК может в случае нарушения лишить спортсмена медалей Олимпийских игр, но дисциплинарные меры к провинившемуся принимает федерация конкретного вида спорта.

Версии о диверсии

Сказать, что все были ошеломлены — будет слишком мягко. Заявление Крушельницкого можно истолковать двояко. Прежде всего, оно – хорошо продуманный способ защиты. Сейчас на руках спортсмена нет ни одного козыря, поскольку документальных подтверждений его невиновности не существует. В такой ситуации ни один адвокат не в состоянии защитить своего подопечного. Поэтому со стороны спортсмена было вполне логично согласиться с очевидным фактом провала допинг-теста, не признавая при этом своей вины. Медали все равно бы отобрали, зато теперь можно без скандала заняться детальным расследованием случившегося.

Спортивные чиновники практически единодушно сплотились вокруг версии о диверсии. Подхватив столь модный антиамериканский мотив, тренер сборной по керлингу Сергей Беланов в интервью «Спорт-Экспрессу» и вовсе сравнил происходящее с подтасовкой химических атак в Сирии. Наставник команды вел себя более чем нервно, настаивая на том, что сборную необходимо полностью изолировать от внешнего вмешательства. Вполне вероятно, это была его лебединая песня. За допинг несостоявшегося бронзового призера тренеру так или иначе придется отвечать, как и за крах женской команды, занявшей предпоследнее место в групповом турнире.

В диверсии убежден и президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев. С самого начала скандала он был уверен: мельдоний спортсмену подсыпали или подмешали. Понять Свищева можно: скандал в Пхенчхане, несомненно, отрицательно скажется на имидже председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Но будет еще хуже, если мельдоний Крушельницкому подбросил кто-то из своих. О том, что запрещенный препарат мог оказаться в организме спортсмена еще на предолимпийском сборе российской команды в Японии, много говорилось в первые дни скандала. Не исключал такой вероятности и сам спортсмен. Позднее эта версия полностью исчезла из поля зрения.

Смущает и тот факт, что Крушельницкий, принимая мельдоний до его запрета в январе 2016 года, даже не знал, что препарат находится в его рационе. Доктор давал таблетки, мы их пили — так описал спортсмен свои доверительные взаимоотношения с врачами. Кстати, довольно часто встречающаяся в российском спорте ситуация, когда находящиеся на гособеспечении чемпионы не интересуются, чем их пичкают медики.

Кстати, министр спорта России Павел Колобков, сам выигрывавший Олимпиаду в фехтовании на шпагах, поставил под сомнение версию заговора. Колобков назвал произошедшее случайностью, сбоем и призвал воздержаться от скоропалительных оценок. Но его голос утонул в криках о провокации.

Сейчас Крушельницкого убрали как можно дальше от слишком любопытной прессы. Заявление спортсмена было передано через ТАСС главой делегации российской команды в Пхенчхане Станиславом Поздняковым. Ну а руководители Федерации керлинга, ранее заявлявшие, что в случае намеренного употребления спортсменом допинга уйдут в отставку, напротив, развили кипучую деятельность по расследованию скандала. Будем надеяться, что им удастся найти виновного. Если это только не сам спортсмен, один из товарищей по команде или сложившаяся при Виталии Мутко система подготовки сборных команд. Тогда ответов ждать нечего. Хотя пожалуй, один ответ нужно искать все равно: если это и триллер, то кто писал сценарий?

Олимпиада медальный зачет: Грустный праздник