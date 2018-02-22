В работе Facebook произошел глобальный сбой

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру сообщают о том, что сервисы сетей в настоящее время недоступны.

При этом соцсети перестали работать как в веб-версии, так и в мобильном приложении, передаёт портал Down Detector.

По его данным, сбой произошел в России, на Украине, странах Европы, Вьетнаме, Южной Корее и других государствах.

При попытке зайти в соцсеть Facebook страница не грузится, а на экране возникает сообщение: «Простите, что-то пошло не так». Пользователи Instagram жалуются . что у них при обновлении появлется надпись следующего содержания: «Не удалось обновить ленту».

Помимо этого, в соцсетях не отправляются личные сообщения.