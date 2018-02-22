Вооруженные силы ДНР и ЛНР приведены в повышенную боевую готовность

Эдуард Басурин – заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) – заявил, что вооруженные силы ДНР находятся в высокой степени боевой готовности в связи с известными намерениями Киева атаковать территорию Донбасса.

По его словам, в армии ДНР поддерживается высокая готовность к возможному обострению обстановки, проводились плановые занятия по боевой подготовке, продолжался процесс слаживания батальонов, дивизионов и отдельных рот, военнослужащие совершенствовали теоретические знания и практические навыки.

В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Армия Луганской народной республики также готова к любым агрессивным действиям со стороны ВСУ, вероятность которых возросла после подписания президентом Украины Порошенко закона «о реинтеграции Донбасса».

Ранее сообщалось, что Виктор Муженко – начальник Генштаба ВСУ – объявил о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях страны и изменении формата военной операции в регионе.

По его словам, закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины Петром Порошенко, систематизирует задействование ВСУ для выполнения тех задач, которые военнослужащие выполняли в АТО, а также меняет формат основной операции.

Таким образом, как подчеркнул Муженко, АТО будет завершена, и теперь Украина переходит к операции Объединенных сил.

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