Первое золото России

Золото Загитовой, слезы Медведевой
На фоне всех сомнений в потенциале олимпийской сборной, уже задолго до начала Игр было ясно, что в женском одиночном катании россиянки «золото» никому не отдадут. Настолько велико было преимущество двух лидеров в этом виде программы, Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Интрига сохранялась лишь в одном вопросе: в каком порядке россиянки взойдут на пьедестал?
Короткую программу лучше откатала Алина Загитова, установившая рекорд по количеству полученных очков — 82.92. Предыдущее достижение, кстати, принадлежало ее сопернице. Медведева установила его здесь же, в Пхенчхане, в командных соревнованиях. На этот раз она превысила свой показатель — 81.61, но осталась второй.
В произвольной программе накал страстей зашкаливал. Первой выступала Загитова, выполнившая сложнейшие прыжки в конце четырехминутного проката. Затем на лед в образе Анны Карениной вышла Медведева. Она потрясла зал художественным воплощением этого трагического образа, но допустила несколько помарок в техническом исполнении. Уходя с площадки, Женя разрыдалась — сильнейшее нервное напряжение дало о себе знать. Обе девушки показали одинаковый результат — 156.65, что в итоге обеспечило незначительное преимущество Загитовой, ставшей в 15 лет чемпионкой Олимпийских игр.
Невероятная сложность элементов, отточенность исполнения, элегантность, артистизм — российское женское одиночное катание в последние годы переживает впечатляющий подъем. Четыре года назад в Сочи «золото» выиграла Аделина Сотникова, а предвестницей перемен была Ирина Слуцкая, которая в 2002-м и 2006-м годах поднималась на пьедестал почета за серебряной и бронзовой медалями.
Болельщики со стажем, естественно, вспомнят сенсационное третье место на играх в Сараево трагически погибшей в 2001-м году Киры Ивановой. Этим, собственно, список олимпийских наград за многолетнюю историю отечественного женского фигурного катания и ограничивается, хотя нельзя не вспомнить первую нашу очень заметную одиночницу: легендарную Елену Водорезову, принявшую участие в Играх в 12 лет (1976 года), первой сделавшей ряд сложнейших прыжков, хотя и проигравшей в других элементах. Под ее руководством, кстати, в те же 12 лет выиграла чемпионат России (2008 года) упомянутая Аделина Сотникова.
Итоги сборной РФ в сравнении с предыдущими Играми
|
Год
|
День
|
Всего медалей
|
2018
|
15
|
1+5+8
|
2014
|
2
|
11+9+9
|
2010
|
6
|
3+5+7
|
2006
|
2
|
8+6+8
|
2002
|
3
|
5+4+4
Стрельба по своим
России удалось завоевать первую золотую медаль за три дня до окончания зимней Олимпиады. Громкий провал «обеспечили» те виды спорта, на которые мы по традиции рассчитывали. В особенности, биатлон, пребывающий в состоянии летаргии. Ни одной завоеванной олимпийской медали, таков антирекорд, установленной «стреляющими лыжниками» в Корее. Полный развал особенно показателен на фоне успехов наших конкурентов, в том числе девушек, выступавших прежде за российскую сборную: Анастасии Кузьминой и Дарьи Домрачевой.
Кузьмина, родная сестра Антона Шипулина, ныне 33-летний лидер команды Словакии, после замужества и рождения ребенка оказалась никому не нужна на родине, а Домрачева, попробовав свои силы в юниорской сборной России, угодила в разряд бесперспективных. Приговор ей вынес тогдашний руководитель федерации Александр Тихонов, который теперь беспрестанно критикует руководство сборной. Правильно: кто прошлое помянет, тому глаз вон.
Бывшие против России
|
|
2010
|
2014
|
2018
|
Всего
|
Дарья Домрачева
|
0+0+1
|
3+0+0
|
1+1+0
|
4+1+1
|
Анастасия Кузьмина
|
1+1+0
|
1+0+0
|
1+2+0
|
3+3+0
|
Сборная России
|
2+1+1
|
1+0+1
|
0+0+0
|
3+1+2
Есть небольшая надежда, что нашим спортсменам в оставшиеся до конца Олимпиады дни и часы удастся немного улучшить ситуацию – за счет блистательных лыжников, хоккейной «красной машины» и семейной пары Заварзина – Уайльд в сноуборде.