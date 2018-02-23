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Москва, 23.02.2018

Первое золото России

«Expert Online» 2018
  • Южная Корея. Каннын. 23 февраля 2018. Олимпийские спортсменки из России Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль, и Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль, (слева направо) во время цветочной церемонии награждения после произвольной программы женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх
Валерий Шарифулин/ТАСС

Южная Корея. Каннын. 23 февраля 2018. Олимпийские спортсменки из России Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль, и Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль, (слева направо) во время цветочной церемонии награждения после произвольной программы женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх

Золото Загитовой, слезы Медведевой

На фоне всех сомнений в потенциале олимпийской сборной, уже задолго до начала Игр было ясно, что в женском одиночном катании россиянки «золото» никому не отдадут. Настолько велико было преимущество двух лидеров в этом виде программы, Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Интрига сохранялась лишь в одном вопросе: в каком порядке россиянки взойдут на пьедестал?

Короткую программу лучше откатала Алина Загитова, установившая рекорд по количеству полученных очков — 82.92. Предыдущее достижение, кстати, принадлежало ее сопернице. Медведева установила его здесь же, в Пхенчхане, в командных соревнованиях. На этот раз она превысила свой показатель — 81.61, но осталась второй.

В произвольной программе накал страстей зашкаливал. Первой выступала Загитова, выполнившая сложнейшие прыжки в конце четырехминутного проката. Затем на лед в образе Анны Карениной вышла Медведева. Она потрясла зал художественным воплощением этого трагического образа, но допустила несколько помарок в техническом исполнении. Уходя с площадки, Женя разрыдалась — сильнейшее нервное напряжение дало о себе знать. Обе девушки показали одинаковый результат — 156.65, что в итоге обеспечило незначительное преимущество Загитовой, ставшей в 15 лет чемпионкой Олимпийских игр.

Невероятная сложность элементов, отточенность исполнения, элегантность, артистизм — российское женское одиночное катание в последние годы переживает впечатляющий подъем. Четыре года назад в Сочи «золото» выиграла Аделина Сотникова, а предвестницей перемен была Ирина Слуцкая, которая в 2002-м и 2006-м годах поднималась на пьедестал почета за серебряной и бронзовой медалями.

Болельщики со стажем, естественно, вспомнят сенсационное третье место на играх в Сараево трагически погибшей в 2001-м году Киры Ивановой. Этим, собственно, список олимпийских наград за многолетнюю историю отечественного женского фигурного катания и ограничивается, хотя нельзя не вспомнить первую нашу очень заметную одиночницу: легендарную Елену Водорезову, принявшую участие в Играх в 12 лет (1976 года), первой сделавшей ряд сложнейших прыжков, хотя и проигравшей в других элементах. Под ее руководством, кстати, в те же 12 лет выиграла чемпионат России (2008 года) упомянутая Аделина Сотникова.

Итоги сборной РФ в сравнении с предыдущими Играми

Год

День

Всего медалей

2018

15

1+5+8

2014

2

11+9+9

2010

6

3+5+7

2006

2

8+6+8

2002

3

5+4+4

Стрельба по своим

России удалось завоевать первую золотую медаль за три дня до окончания зимней Олимпиады. Громкий провал «обеспечили» те виды спорта, на которые мы по традиции рассчитывали. В особенности, биатлон, пребывающий в состоянии летаргии. Ни одной завоеванной олимпийской медали, таков антирекорд, установленной «стреляющими лыжниками» в Корее. Полный развал особенно показателен на фоне успехов наших конкурентов, в том числе девушек, выступавших прежде за российскую сборную: Анастасии Кузьминой и Дарьи Домрачевой.

Кузьмина, родная сестра Антона Шипулина, ныне 33-летний лидер команды Словакии, после замужества и рождения ребенка оказалась никому не нужна на родине, а Домрачева, попробовав свои силы в юниорской сборной России, угодила в разряд бесперспективных. Приговор ей вынес тогдашний руководитель федерации Александр Тихонов, который теперь беспрестанно критикует руководство сборной. Правильно: кто прошлое помянет, тому глаз вон.

Бывшие против России

 

2010

2014

2018

Всего

Дарья Домрачева

0+0+1

3+0+0

1+1+0

4+1+1

Анастасия Кузьмина

1+1+0

1+0+0

1+2+0

3+3+0

Сборная России

2+1+1

1+0+1

0+0+0

3+1+2

Есть небольшая надежда, что нашим спортсменам в оставшиеся до конца Олимпиады дни и часы удастся немного улучшить ситуацию – за счет блистательных лыжников, хоккейной «красной машины» и семейной пары Заварзина – Уайльд в сноуборде.

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