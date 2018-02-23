Первое золото России

Золото Загитовой, слезы Медведевой

На фоне всех сомнений в потенциале олимпийской сборной, уже задолго до начала Игр было ясно, что в женском одиночном катании россиянки «золото» никому не отдадут. Настолько велико было преимущество двух лидеров в этом виде программы, Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Интрига сохранялась лишь в одном вопросе: в каком порядке россиянки взойдут на пьедестал?

Короткую программу лучше откатала Алина Загитова, установившая рекорд по количеству полученных очков — 82.92. Предыдущее достижение, кстати, принадлежало ее сопернице. Медведева установила его здесь же, в Пхенчхане, в командных соревнованиях. На этот раз она превысила свой показатель — 81.61, но осталась второй.

В произвольной программе накал страстей зашкаливал. Первой выступала Загитова, выполнившая сложнейшие прыжки в конце четырехминутного проката. Затем на лед в образе Анны Карениной вышла Медведева. Она потрясла зал художественным воплощением этого трагического образа, но допустила несколько помарок в техническом исполнении. Уходя с площадки, Женя разрыдалась — сильнейшее нервное напряжение дало о себе знать. Обе девушки показали одинаковый результат — 156.65, что в итоге обеспечило незначительное преимущество Загитовой, ставшей в 15 лет чемпионкой Олимпийских игр.

Невероятная сложность элементов, отточенность исполнения, элегантность, артистизм — российское женское одиночное катание в последние годы переживает впечатляющий подъем. Четыре года назад в Сочи «золото» выиграла Аделина Сотникова, а предвестницей перемен была Ирина Слуцкая, которая в 2002-м и 2006-м годах поднималась на пьедестал почета за серебряной и бронзовой медалями.

Болельщики со стажем, естественно, вспомнят сенсационное третье место на играх в Сараево трагически погибшей в 2001-м году Киры Ивановой. Этим, собственно, список олимпийских наград за многолетнюю историю отечественного женского фигурного катания и ограничивается, хотя нельзя не вспомнить первую нашу очень заметную одиночницу: легендарную Елену Водорезову, принявшую участие в Играх в 12 лет (1976 года), первой сделавшей ряд сложнейших прыжков, хотя и проигравшей в других элементах. Под ее руководством, кстати, в те же 12 лет выиграла чемпионат России (2008 года) упомянутая Аделина Сотникова.

Итоги сборной РФ в сравнении с предыдущими Играми

Год День Всего медалей 2018 15 1+5+8 2014 2 11+9+9 2010 6 3+5+7 2006 2 8+6+8 2002 3 5+4+4

Стрельба по своим

России удалось завоевать первую золотую медаль за три дня до окончания зимней Олимпиады. Громкий провал «обеспечили» те виды спорта, на которые мы по традиции рассчитывали. В особенности, биатлон, пребывающий в состоянии летаргии. Ни одной завоеванной олимпийской медали, таков антирекорд, установленной «стреляющими лыжниками» в Корее. Полный развал особенно показателен на фоне успехов наших конкурентов, в том числе девушек, выступавших прежде за российскую сборную: Анастасии Кузьминой и Дарьи Домрачевой.

Кузьмина, родная сестра Антона Шипулина, ныне 33-летний лидер команды Словакии, после замужества и рождения ребенка оказалась никому не нужна на родине, а Домрачева, попробовав свои силы в юниорской сборной России, угодила в разряд бесперспективных. Приговор ей вынес тогдашний руководитель федерации Александр Тихонов, который теперь беспрестанно критикует руководство сборной. Правильно: кто прошлое помянет, тому глаз вон.

Бывшие против России

2010 2014 2018 Всего Дарья Домрачева 0+0+1 3+0+0 1+1+0 4+1+1 Анастасия Кузьмина 1+1+0 1+0+0 1+2+0 3+3+0 Сборная России 2+1+1 1+0+1 0+0+0 3+1+2

Есть небольшая надежда, что нашим спортсменам в оставшиеся до конца Олимпиады дни и часы удастся немного улучшить ситуацию – за счет блистательных лыжников, хоккейной «красной машины» и семейной пары Заварзина – Уайльд в сноуборде.