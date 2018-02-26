На бизнес надвигается нечто непонятное

Как «сырой» оценили законопроект о государственном и муниципальном контроле депутаты. Вносившее его правительство само принялось править законопроект еще раньше. Аналитики смотрят на новшества различным образом: они то ли могут повлиять весьма положительно, то ли стать прикрытием усиления на деле давления на бизнес.

Рискованное дело

Законопроект о государственном и муниципальном контроле и надзоре принят Госдумой в первом чтении. Он был внесен в декабре минувшего года и должен заменить нормы ФЗ-294, которыми регламентируются проверки предприятий. Однако при рассмотрении документа, разработанного Минэкономразвития, депутаты отметили, что он «довольно сырой». Этого же мнения, пишет «Коммерсантъ», по поводу собственного законопроекта придерживается и правительство и уже само готовит к нему поправки.

На сегодняшний день документ определяет органы государственного и муниципального контроля и надзора (КНД) и устанавливает закрытый перечень видов КНД, для каждого из которых должен быть разработан регламент. Законопроект закрепляет практику использования проверочных листов — открытого перечня контрольных вопросов, которые инспектор обязан использовать в ходе проверки и которыми, для самопроверки, сможет воспользоваться бизнес.

Возможно, наибольшее новшество — введение в надзорных ведомствах системы управления рисками (риск-ориентированный подход).Предполагается разделить все поднадзорные субъекты на шесть категорий по двум главным критериям. Первый — в зависимости от степени потенциальной угрозы для жизни и здоровья граждан; второй —добросовестность соблюдения законодательства. Предприятия с низким риском должны быть освобождены от плановых проверок.

Еще одно новшество — появление новых критериев для оценки эффективности КНД: в рамках декларируемого отхода от «палочной системы» предполагается привязать эффективность к динамике снижения смертности, травматизма и экономического ущерба. Однако и учет количества выявленных нарушений останется среди показателей.

Следующим этапом реформы КНД должно стать внесение поправок в КоАП, позволяющих выносить предупреждения вместо штрафов и устанавливать соразмерность последних размеру предприятия и степени угрозы.

Правительство по поручению президента также разрабатывает законопроект об ограничении количества внеплановых проверок долей 30% от числа плановых и о расширении полномочий прокуратуры по их согласованию. Кроме того, уже подготовленный Минэкономики законопроект должен установить пять базовых режимов разрешительной деятельности (сейчас их более 500).

В идеале может быть достигнут оптимум

Выборы на порядок ускоряют работоспособность органов власти, что очень положительно повлияло на ее законодательную ветвь, отмечает, в свою очередь, управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко. Если коротко, то реформа КНД наконец перешла из области десятков невнятных пожеланий и лозунгов в один, более или менее конкретизированный, документ. Создается база, на которой будет строиться уже в этом году система регламентов по надзору и проверке бизнеса. Вводится модное сейчас риск-ориентирование по категориям угроз и проверкам. Это поможет перераспределить, в идеале, нагрузку на бизнес со стороны государства от всех компаний на те, которые действительно необходимо вести в сторону большей прозрачности.

Те предприятия, что имеют низкий уровень риска, смогут позабыть плановые мероприятия по проверкам, а те, что имеют реальные проблемы со своей деятельностью, будут сталкиваться с проверками существенно чаще, полагает аналитик. Когда законопроект будет подписан, с учетом всех правок (еще рано судить о том, что не добавлено в текст), тот бизнес, что дает стране в подавляющем большинстве налоговые поступления, должен избавиться от проверок. Такой подход позволит тем, кто и так платит, экономить средства на надзоре и контроле, что даст им всегда необходимые дополнительные средства на развитие компании. Это, в свою очередь, должно придать скорости росту ВВП и снизить давление на экономику со стороны «карательного» блока государства.

Кроме того, граждане будут ограждены от недобросовестных предпринимателей (в идеале, системные ошибки уйдут в прошлое и мошенников будет на порядок меньше) и получат более качественную экономическую среду. Конечно, такой подход требует определенных ресурсов и деньги здесь – это далеко не главный компонент для эффективного исполнения закона. Кадры решают все, поэтому основной вопрос заключается в обработке информации, систематизации, контролю и надзору по новым риск-ориентированным методикам, которые должны осуществляться сотрудниками с высоким уровнем опыта, знаний и ответственности. Если кадровый вопрос будет решаться по принципу – нагрузить новыми указами имеющихся сотрудников, то эффективность нововведений будет невысокой в ближайшей перспективе. Только через 5-6 лет базис КНД будет закреплен и начнет выполнять свой функционал, уверен Александр Григоренко.

Реформа для чиновников?

Данный законопроект ориентирован на бизнес, указывает, в свою очередь, партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. Для рядовых граждан он существенного значения не имеет, однако в целом любые изменения в сфере надзорной деятельности оказывают непосредственное влияние на бизнес-климат и, как следствие, на экономику страны в целом, а значит, пусть и опосредованно, но определенное влияние на себе почувствуют и рядовые россияне.

Насколько эффективен будет этот законопроект, говорит юрист, оценить в данный момент не представляется возможным, хотя попытки либерализации деятельности надзорных органов предпринимаются ежегодно в течение последнего десятилетия. Однако, как показывает практика, та рука, что «гладит», тут же и «наказывает». Та же самая прокуратура, которая на словах радеет за законность и снижение давления на бизнес, как проводила внеплановые проверки, так и проводит, когда это ей нужно. Исполнительная власть в этом тоже не отстает. Иными словами, позитивных сдвигов не происходит.

По словам Дмитрия Горбунова, стоит обратить внимание, что несмотря на за сокращение за последние 5 лет числа плановых проверок более чем на 55%, проверок как таковых меньше не стало. Как раз наоборот. Просто теперь им на смену приходят проверки внеплановые. И тут сложно сказать, что нагрузка на бизнес в целом снизилась, поскольку, как и прежде одним из ключевых критериев оценки работы надзорных органов является число выявленных нарушений — показатель, напрямую зависящий от того, с какой частотой эти самые проверки проводятся.

Прошедший первое чтение законопроект, полагает эксперт, не носит революционного характера, поскольку по сути лишь затрагивает администрирование проверок, в то время как такие важные вопросы, как дальнейшая декриминализация нарушений со стороны бизнеса, снижение числа внеплановых проверок, замена административных штрафов на предупреждения по-прежнему откладываются на неопределенный срок. Предпринимателю, заключает Горбунов, по большому счету все равно, насколько сложную систему рисков использует в КНД власть, сколько вопросов будет в проверочных листах, каким будет регламент проведения проверок — эта «реформа» проводится не для бизнеса, а для чиновников, без оптимизма заключает он.