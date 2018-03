10 + 1-й Фестиваль Ирландского Кино

С 14 по 25 марта в киноцентре КАРО «Октябрь» ирландский кинофестиваль соберет всех любителей хорошего кино уже в одиннадцатый раз. Более 10 новинок ирландского кинематографа перенесут вас в разные уголки мира - это и сам Изумрудный остров, и американская глубинка, и Канада, и Афганистан, и даже просторы космоса за пределами Солнечной системы.

Темой этого года заявлена «Изгои и скитальцы» / Rogues and Wanderers, она объединяет несколько фильмов из программы, сборник игрового короткого метра и дискуссию с участием гостей из Ирландии. Режиссеры и актеры приедут представить свои работы российскому зрителю.

Фильмом открытия фестиваля станет необычная, мощная история любви - картина «Моди» (Maudie), которую представит режиссер Эшлин Уолш. В главных ролях - номинированная на премию Оскар-2018 Салли Хокинс (именно роль Моди дала понять Гильермо Дель Торо, что Салли Хокинс идеальна для роли Элайзы в «Форме воды») и Итан Хоук («Общество мертвых поэтов», «Отрочество», «Гаттака», «Великолепная семерка»). Прекрасный актерский дуэт представляет на экране двух замкнутых людей во взрывном потоке скрываемых от внешнего мира эмоций.

Еще одна большая премьера фестиваля - долгожданный мультфильм «Добытчица» (The Breadwinner), номинированный на Золотой Глобус и Оскар 2018. Он был создан на легендарной ирландской студии Cartoon Saloon с участием Анджелины Джоли в качестве продюсера. Действие мультфильма происходит в Афганистане, где маленькая девочка Парвана храбро защищает свою семью, черпая силу и надежду из выдуманного мира.

В программе фестиваля также и предыдущая картина-номинант на Оскар от этой же студии, - «Песнь моря» (Song of the sea). Фильмы лично представит Пол Янг, один из создателей студии Cartoon Saloon и номинант на Оскар в качестве лучшего продюсера за «Песнь моря».

Ирландия сильна своей мультипликацией. Помимо работ студии Cartoon Saloon вниманию зрителей будет представлен сборник короткометражной анимации студии Brown Bag Films. Программу представит Дэмиен О’Коннор, сценарист и режиссер получасового фильма «Рождество Анжелы». Премьерный показ этого фильма связан с выходом в России бестселлера «Прах Анжелы» - воспоминаний номинанта на Пулитцеровскую премию Фрэнка МакКорта о его детстве в Ирландии.

Одной из громких премьер Фестиваля станет фильм «Тюрьма Мейз» (Maze) – лидер прошлогоднего кинопроката Ирландии. Он вдохновлен историей побега 38-ми заключенных, членов ИРА, из тюрьмы Мэйз в 1983 году, в самый разгар сопротивления против британской власти в Северной Ирландии. Это был крупнейший со времен Второй Мировой побег из одной из самых охраняемых тюрем Европы. Картину лично представят актеры Барри Уорд («Зал Джимми», сериалы Britannia и The End of the F***ing World) и Мартин МакКанн (сериал «Крах», «66 дней Бобби Сэндса»).

Не менее интересная картина на тему конфликта в Северной Ирландии - «Во имя мира» (In the Name of Peace: John Hume in America) предстанет на суд зрителей Фестиваля. Документальный фильм, рассказчиком в котором выступает известный актер Лиам Нисон, удостоился множества наград за исследование причин, по которым уникальной исторической личности, умелому политику и патриоту Джону Хьюму удалось установить мир в Северной Ирландии. Режиссер Морис Фитцджеральд лично представит фильм и обсудит со зрителями путь Джона Хьюма в его стремлении к миру.

Фильм «Песнь гранита» (Song of Granite), выдвинутый от Ирландии на Оскар в этом году, сочетает в себе игровые и документальные элементы. Потрясающей красоты черно-белые кадры Ирландии дополняют историю путешествия исполнителя традиционного ирландского фолка Джо Хини из Ирландии в США в поисках вдохновения. Фильм представит номинант на премию Эмми - оператор Ричард Кендрик, известный своей работой над документальными картинами.

Еще одна женщина-режиссер - гость фестиваля - Хуанита Уилсон представит фильм «Рыжим тут не место» (Tomato Red). Это захватывающая история любви, ярости и мести. Пока остается шанс на искупление, надо пытаться сделать еще один полный вдох.

Ни один ирландский кинофестиваль не может обойтись без анархически сумасшедшей комедии. Со 100%-ым рейтингом на Rotten Tomatoes картина «Плохой день, чтобы свести счеты» (Bad Day for the Cut) отлично дополнит фестивальный список нотками черного юмора с элементами ультра-жёсткого триллера. В этой ломающей стереотипы ленте в стиле раннего Мартина Макдоны средних лет фермер сворачивает на дорогу кровавых разборок после убийства его матери. Фильм лично представят актеры-исполнители главных ролей фильма, Найджел О’Нил и Сьюзан Линч.

Гостей также ждут другие новинки ирландского кино, встречи, обсуждения и мастер-классы.

Семинары и дискуссии

«Изгои и скитальцы» - истории и секреты успеха ирландских создателей фильмов за рубежом. Дискуссия с режиссерами Хуанитой Уилсон, Эшлин Уолш, актером Барри Уордом и оператором Ричардом Кендриком о том, как международное сотрудничество размывает или, наоборот, кристаллизует национальный (ирландский) голос. Трудности новичка и чужака вдали от дома и советы о том, как справиться с комплексом «свой среди чужих - чужой среди своих».

«Фестивальная лихорадка» - Ричард Кук, известный агент (представляет Киллиана Мерфи, Пирса Броснана, Данилу Козловского, Эйдана Тернера, Михаила Кричмана) и основатель трех международных фестивалей: Subtitle European Film Festival, Cat Laughs Comedy Festival, и комически-экономического фестиваля Kilkenomics расскажет обо всем, что нужно знать при организации фестивалей и мероприятий. Второй спикер - Джерардом Майклом МакКарти, основатель Ирландского Кинофестиваля в Москве, фестиваля Н20 и Subtitle Moscow.

Дэмиен О’Коннор об искусстве анимации. Один из основных креативщиков ирландской анимационной студии Brown Bag Films Дэмиен О’Коннор проведет нас через весь процесс создания анимационного проекта от сценария до экрана. И через все сумасшедшие вещи, которые приходится пережить по пути!. Brown Bag Films отличается своей оригинальностью подхода к производству анимации, что принесло немало вдохновляющих успехов этой студии. Их офисы расположены в Дублине, Лос-Анджелесе, Торонто и Манчестере, что позволяет соединить самые современные технологии полного цикла производства мультфильмов со всего света.

ОТКРЫТИЕ 10+1-го Ирландского Кинофестиваля в Москве

Открытие фестиваля пройдет 14 марта в киноцентре «Октябрь». Гость открытия - режиссер картины «Моди» Эшлин Уолш.

Место: КАРО «Октябрь», ул. Новый Арбат, д. 24

Дата и время: 14 марта 20:00 (сбор гостей с 19:00)

Все показы проходят на английском языке с русскими субтитрами. Встречи с гостями фестиваля переводятся на русский.

11-й фестиваль ирландского кино пройдет при поддержке Посольства Ирландии и Ирландского культурного фонда Culture Ireland в Москве (14-25 марта) и Санкт-Петербурге (16-18 марта). Кинофестиваль является частью фестиваля культуры Ирландии в России IRISH WEEK («Неделя Ирландии»), в рамках которого проходят музыкальные концерты, танцевальные выступления, Парад Святого Патрика в Сокольниках, образовательные мероприятия и многое другое.

Подробнее о мероприятиях «Недели Ирландии» на сайте http://irishweek.ru

Директор фестиваля - Анна Грязнова

Основатель фестиваля - Джерард Майкл Мак Карти

Фестиваль проходит при поддержке фонда Culture Ireland

При поддержке Посольства Ирландии в России

