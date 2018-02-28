Компания Bally открыла новый шоу рум в Милане

Дизайнерские идеи от компании Storage Associati

Концепция

Концепция зиждется на желании воплотить легенду Bally в жизнь, сохраняя события прошлых лет в стенах этого миланского исторического здания, которое в 1908 году было театром Курсааль до того, как оно было использовано в качестве кинотеатра с 1925 года до его закрытия в 1989 году.

Особый акцент был сделан на сохранении основных элементов из прошлого, связывая их с современными подходами мероприятия Bally.

Особенности

Здание содержит демонстрационные залы и офисы, расположенные на четырех уровнях в 2400 квадратных метрах, где Bally размещает свои дизайны, товары, визуальный мерчендайзинг и команды по вопросам коммуникаций. Демонстрационный зал занимает 836 квадратных метров. Высота девятиметрового потолка была оставлена в оригинальном состоянии.

Вход

Проект начался с прекрасного входа и огромной части пространства, которые до этого не были заметны снаружи. Старые затемненные окна были заменены на окна без рам с сверх-прозрачным стеклом, обеспечивающие естественное освещение. Высокие стеклянные двери гостеприимно приглашают в здание с улицы.

Стены: белые, чистые и шероховатые, сохраняющие характер и конструкцию первоначальной структуры здания. Оригинальный оттиск печати до сих пор виден на бетоне задней стены входа со времени постройки здания.

Пол: медные «болты» ручной работы, вкрученные в серый полимерный пол, отражают конструкцию купола крыши восьмиугольной формы, ассоциируясь с идеей искусной работы и деталей.

Демонстрационный зал

Спроектированный в виде открытого пространства амфитеатра, демонстрационный зал сделан из движущихся частей. Это пространство состоит из двух секций, расположенных одна выше другой, достигая 9-ти метров. Секции четко разделены широкой медной линией, проходящей по полу и стенам. Верхняя часть пространства включает 6 больших арочных окон, пропускающих естественный свет.

Аксессуары размещены на стенах, либо на темных деревянных стеллажных системах Okumè просто прикрепленных к прямолинейным медным полкам, либо на модульных медных полках. Эти структуры могут меняться и принимать различные формы, обеспечивая гибкость.

Скульптурные блоки, включая мебель, сделаны из меди и покрыты тканью. Они содержат полностью выдвигаемые ящики с дополнительными медными деталями в виде элегантных ручек и подходят к полу рабочего демонстрационного зала с естественным движением комнаты.

Зеркала обеспечивают струящееся пространство комнаты без блоков, позволяя клиентам свободно передвигаться. Здесь нет ни естественных углов, ни конца.

Изготовленные на заказ столы с черной и медной конструкцией и серым мраморным покрытием сочетаются с черными цилиндрическими стульями из серой кожи.

Подлинные стулья Jean Prouvé подчеркивают модернистскую легенду бренда.

Ковры и тяжелые бархатные шторы в светло-розовых и голубых тонах похожи на театральные и смягчают простоту атмосферы.