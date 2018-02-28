Российскую пшеницу покупает пол планеты

Экспорт продовольствия из России в 2017 году вырос на четверть и составил рекордные 19 миллиардов долларов. Первое место среди импортеров впервые за пять лет вернул себе Египет.

Такого большого роста – на 25% экспорта продовольствия из России не было с 2012 года. Если в процентном отношении аналоги у прошлого года есть, то в денежном исчислении, по данным Российского экспортного центра, установлен новый рекорд – 19 млрд долларов. Установлению рекорда в денежном эквиваленте помог, по словам Андрея Сизова, исполнительного директора аналитического центра «СовЭкон», и рост цен на продовольствие в прошлом году.

Стремительный рост экспорта объясняется также скачком в экспорте замороженной рыбы и сахара, но главная доля экспорта продовольствия, как и все последние годы, пришлись на пшеницу, которую российские фермеры поставляют почти половине стран планеты. Россия отдала в прошлом году звание главного экспортера пшеницы Америке, но в этом, вне всяких сомнений, его вернет.

В целом, экспорт зерна, по данным «СовЭкон», уже вплотную приблизился к рекорду в 50 млн т. В июле 2017 – январе 2018 гг. Россия экспортировала 48 млн т зерна. По прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ, в сезоне 2017-18 годов, который заканчивается 30 июня этого года, экспорт пшеницы достигнет 45 млн тонн, что значительно больше 35,5 млн т в предыдущем сезоне.

В прошлом году первое место главного импортера российского продовольствия вернул себе Египет. Египетским властям необходимо кормить стремительно растущее население, составляющее сейчас 95 млн человек. Каир забрал титул главного импортера российской продукции , который с 2012 года принадлежал Китаю. Закупки российской пшеницы и подсолнечного масла Египтом в 2017 году выросли на 44% по сравнению с 2016 годом и достигли 1,74 млрд долларов. Совсем немного им уступили рыба и семена масличных культур, продажи которых принесли 1,72 млрд долларов.

Главное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая (GAQSIQ), кстати, на днях отменило действовавший с 2016 года из-за заражения индийской и карликовой головней запрет на поставки пшеницы из шести российских областей на Урале, Дальнем Востоке в Сибири. В этих регионах в прошлом году было собрано 10,3 млн тонн пшеницы.

Экспорт пшеницы наверняка будет расти и дальше. Тегеран сейчас ведет переговоры с Москвой о покупке 1 млн тонн российской пшеницы. Иранцы хотят поставлять муку Афганистану и Ираку. Сейчас иранские мукомолы загружены лишь на 50%. Потребность Ирана в пшенице в 2017-18 году составит рекордные 18,4 млн т. Это значительно превышает внутреннее производство, которое не превысит 15 млн т..

Экспортный продовольственный рынок России активно расширяется. В ближайшие годы, прогнозируется существенный рост поставок зерна в Таиланд и Индонезию, а также в страны Латинской Америки, включая Мексику. России, кстати, принадлежит и немалая часть – 12% европейского рынка продовольствия. В денежном исчислении это почти 2 млрд долларов.