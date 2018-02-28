Этого, вне всяких сомнений судьбоносного для Германии судебного решения, немецкие автопроизводители ждали с замиранием сердца. Федеральный административный суд Лейпцига отклонил апелляцию и разрешил властям Штутгарта и Дюссельдорфа для борьбы с загрязнением воздуха запрещать выезжать на улицы дизельным автомобилям. Пока речь идет об отдельных устаревших моделях, но, как говорится, главное – сделать первый шаг. Решением могут воспользоваться власти любого города ФРГ для запрета устаревших дизельных моделей. Мало того, оно может подвигнуть на принятие аналогичных мер и другие европейские страны.

Решение крайне важное не только для автопроизводителей, которым теперь, не исключено, придется потратить миллиарды евро на модернизацию или замену миллионов старых автомобилей, но и для всей немецкой промышленности, в которой автопром является одной из ведущих отраслей. Не удивительно, что сразу после вынесения вердикта в Лейпциге акции ведущих немецких автогигантов поползли вниз. К примеру, акции Volkswagen потеряли в цене сразу 3.03%.

Долгожданное решение судей из Лейпцига, вероятно, ускорит кончину технологии, которую немецкие автопроизводители много лет рекламировали, доказывая ее экономичность и высокую экологичность. Эйфория с дизелями продолжалась до «дизельгейта» в 2015 году, связанного с фальсификациями испытаний двигателей дизельных автомобилей на выхлопы. Как нетрудно догадаться, скандал, начавшийся с Volkswagen, быстро распространился на всю отрасль – клиентов обманывали все или подавляющее большинство автопроизводителей.

Сейчас очередь за Ангелой Меркель. Федеральное правительство, судя по всему, будет вынуждено принимать новый закон, регулирующий дизельную технологию в масштабах всей страны. Канцлер пообещала встретиться с мэрами и обсудить с ними, что делать дальше.

Одной из первых серьезных проблем, которую придется решать новому правительству ФРГ, будет «дизель». Вопрос в том, кому выписать счет приблизительно на 8 млрд евро, необходимых для выполнения решения Лейпцигского суда. Главными кандидатами являются, конечно, автопроизводители, но гордости немецкой экономики сейчас и без того нелегко, потому что им приходится вкладывать миллиарды в разработку и производство электромобилей. Второй вариант – переложить расходы на плечи или, вернее, кошельки немецких налогоплательщиков. Это решение тоже не без изъянов, потому что оно чревато риском отпугнуть избирателей.

Запрет, согласно решению суда, вступает в силу в сентябре 2019 года для примерно 5,9 млн дизельных автомобилей, сертифицированных в 2009-14 годах по так называемому стандарту выхлопов Euro 5. На машины, сертифицированные позднее по стандарту Euro 6, запрет, скорее всего, распространяться не будет. Но все остальные дизельные авто в ФРГ, сертифицированные до 2009 года, а таких в стране почти 7 млн, могут теперь в любой момент быть запрещены. Всего же в Германии, по данным Немецкой ассоциации автомобильной промышленности, сейчас порядка 15 млн дизельных автомобилей.

Экологи призывают власти разработать закон и выдавать специальные стикеры владельцам лишь тех дизельных автомобилей, которые отвечают текущим требованиям по выхлопам.

До «дизельгейта» более чем на половине новых автомобилей в Европе стояли дизельные двигатели. Сейчас доля дизеля снизилась до 44% и явно продолжит снижаться. По прогнозам специалистов, к 2025 году дизелем будет лишь каждая пятая новая машина, сходящая с конвейера.

«Решение Лейпцигского суда,- считает директор крупнейшего в мире поставщика автокомплектующих Delphi Technologies LLC Лайэм Баттеруорт,- ускорит закат дизеля. Большинство дизелей с объемом двигателей ниже 2 литров теперь просто исчезнут».

Баттеруорт считает, что автопроизводители теперь будут еще энергичнее заменять дизельные двигатели бензиновыми, электрическими, а также выпускать гибриды. Этим сейчас, кстати, активно занимается Delphi.

Напомним, в 2016 году суд Дюссельдорфа удовлетворил просьбу некоммерческой организации «Немецкая инициатива за экологию» (EAG) и разрешил запрещать автомобили для уменьшения содержания в воздухе окиси азота, главного продукта дизельных двигателей. В июле позапрошлого года такое же решение принял суд Штутгарта, где находятся штаб-квартиры Porsche и Mercedes. Апелляцию в федеральный суд Лейпцига подали правительства соответствующих земель: Северного Рейна-Вестфалии и Баден-Вюртемберга. Теперь властям немецких городов не остается ничего иного, кроме запрета старых дизельных автомобилей.

«Мы думаем, что первые запреты дизелей в результате этого решения появятся через три - шесть месяце»,- считает директор EAG Юрген Раш.

Автопроизводители, конечно, считают запрет дизелей неправильным способом борьбы с грязным воздухом и указывают на убытки, которые они понесут. Они призывают к ускорению развития общественного транспорта и улучшению контроля за дорожным движением.